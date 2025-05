Justyna Steczkowska awansowała do finału Eurowizji, który odbędzie się już 17 maja. Występ polskiej reprezentantki spodobał się europejskiej publiczności, czego dowodem jest nie tylko sam awans, ale również liczne komentarze zamieszczane pod materiałami z show. Ogromny sukces ucieszył nie tylko Steczkowską, ale również całą jej ekipę. Jeden z tancerzy w przypływie euforii odpalił transmisję live, której fragment już teraz stał się viralem. Co takiego powiedział?

REKLAMA

Zobacz wideo Steczkowska wygra Eurowizję? Blanka tak ocenia jej szanse

Edyta Górniak usłyszała kilka słów od tancerza Steczkowskiej

Wszyscy doskonale pamiętamy, jak Edyta Górniak nazwała występ Janna (startującego w preselekcjach do Eurowizji 2023) demonicznym. Wiele osób z pewnością zastanawiało się, co artystka uważa o tegorocznej propozycji Justyny Steczkowskiej, która, choć demoniczna nie jest, to z uwagi na słowiańskie nawiązania może sprawiać takie wrażenie. Ewentualną reakcję Górniak uprzedził jeden z tancerzy Justyny Steczkowskiej - Kuba Walica. Na krótkim nagraniu nawiązał do jej viralowych słów na temat halloween. -Mam nadzieję, że znacie angielski. Hell win - wypalił zadowolony z awansu Polski. - Ja to, wiecie co? Idę się n*********ć do klubu i pozdrowić Edytę Górniak - dodał na odchodne. Fragment transmisji został zapisany przez internautów i krąży w mediach społecznościowych. Słowa tancerza wywołały spore poruszenie. Jedni uznali je za "ikoniczne", a inni stwierdzili, że mężczyzna powinien zwracać uwagę na to, co mówi.

Justyna Steczkowska rozniosła scenę w Bazylei. Polacy jednogłośni

Występy naszych reprezentantów zazwyczaj dzieliły Polaków. Tym razem jest zupełnie inaczej. Justyna Steczkowska cieszy się ogromnym wsparciem, a "Gaja" zbiera sama pozytywne recenzje. Po awansie Polski do finału w sieci zaroiło się od komentarzy dumnych fanów. "Brawo, Jusia", "Gratulacje", "Jeszcze nigdy nie byłem tak dumny z naszego kraju", "Niesamowity występ. Miałam łzy w oczach", "To nasza najlepsza reprezentantka", "Ten występ miał wszystko", "Zasłużony finał", "Co tam się działo? Justyna, byłaś niesamowita", "Pisze się historia", "Dużymi krokami idziemy po zwycięstwo" - czytamy. Zobacz więcej: Polacy w nocy ruszyli do komentowania występu Steczkowskiej. Takie mają odczucia.