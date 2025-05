"Rolnik szuka żony" przez lata doczekał się aż 11 edycji. W dziewiątej poznaliśmy Klaudię. Rolniczka długo wahała się z wyborem, ale ostatecznie zdecydowała się na budowanie relacji z Valentynem. Wielu spekulowało, że ich związek nie przetrwa próby czasu. Jak się jednak okazuje, para do dziś jest razem, a pod koniec zeszłego roku informowali, że intensywnie przygotowują się do ślubu. Klaudia z pewnością na ceremonię zaprosi swoją kuzynkę, którą niegdyś się pochwaliła. To znana aktorka!

"Rolnik szuka żony". Klaudia ma znaną kuzynkę. Nie uwierzycie kto to!

Rolniczka znana z dziewiątej edycji show jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się wspomnieniami z wypadów czy codziennymi obowiązkami na wsi. W pewnym momencie związku Klaudia i Valentyn postanowili ze sobą zamieszkać. Nie omieszkali zaprosić w skromne progi najbliższych. Wśród nich nie zabrakło kuzynki rolniczki. Jak się okazuje, jest nią Joanna Jarmołowicz. "Kuzyneczki" - napisała Klaudia, publikując zdjęcie. Aktorka zagrała w trzech częściach "Planety singli", a także najnowszych odsłonach "Kogla Mogla". Wielu widzów może ją również kojarzyć z roli Katii w "M jak miłość" oraz salowej Halinki w "Na dobre i na złe". Jarmołowicz przyciągnęła uwagę mediów, gdy została przyłapana z Antkiem Królikowskim. Później nawiązała relację z jego bratem, Janem, z którym w 2019 roku doczekała się syna - Józefa. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu.

"Rolnik szuka żony". Brat Kamili Boś robi karierę w branży filmowej

Kamila Boś zasłynęła dzięki udziałowi w ósmej edycji show. Choć rolniczka nie znalazła w nim miłości, program zagwarantował jej sporą popularność. Okazuje się, że brat Kamili również rozwija karierę medialną. Mateusz Dymidziuk ma na koncie już sporo ról, w tym epizodyczne w takich serialach jak: "M jak miłość", "Barwy szczęścia", "Leśniczówka" oraz "Korona królów". Aktor, który ukończył studia we wrocławskiej filii Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, zagrał również w filmie Patryka Vegi. Zobaczyliście go jako jednego z zawodników w filmie "Bad Boy". Dymidziuk brylował w serialu "Algorytm miłości". Pojawił się również w głośniej produkcji "Kulej. Dwie strony medalu".