Tak zareagowała Steczkowska na awans do finału. Jej mina to hit!

Za nami pierwszy eurowizyjny półfinał, w którym wystąpiła Justyna Steczkowska. Nasza reprezentantka zaśpiewała jako druga spośród 18 uczestników. Troje z nich miało jednak zagwarantowane miejsce w finale. O awans walczyło więc 15 artystów. Choć piosenka Polski spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, jej sukces nie był przesądzony. Tak zareagowała piosenkarka, kiedy dowiedziała się, że po raz kolejny zaśpiewa "Gaję" 17 maja podczas finałowego koncertu.

Reakcja Justyny Steczkowskiej to hit. Tak zareagowała wokalistka na wieść o awansie do finału

Występ Justyny Steczkowskiej zdecydowanie wyróżniał się podczas pierwszego półfinału. Piosenkarka zaprezentowała nie tylko siłę swojego głosu, ale także skomplikowaną choreografię i imponujące wizualizacje. - Zachwycają długie dźwięki - czarodziejskie i mocne, tym bardziej że wykonane po szalonych obrotach i biegu. Bardzo fajny spektakl. Widać ogrom pracy. Brawo Justyna - skomentowała dla Plotka trenerka wokalna Agnieszka Hekiert. Nic więc dziwnego, że artystka awansowała do finału konkursu. Kiedy piosenkarka usłyszała werdykt widzów, wpadła w euforię. Artystka wstała z miejsca i skakała z radości, wymachując polską flagą. Razem z nią wiwatowała cała ekipa. Wszystko uchwyciły kamery. Reakcję Steczkowskiej na werdykt znajdziecie w naszej galerii.

Półfinałowy występ Justyny Steczkowskiej rozgrzał internautów

Powracająca po 30 latach na Eurowizję Justyna Steczkowska zrobiła to w wielkim stylu. Artystka zachwyciła widzów nie tylko czterooktawowym głosem, ale także znakomitą formą. Jej skomplikowana choreografia i akrobacje sceniczne wymagały bowiem świetnej kondycji fizycznej. Pod wrażeniem jej półfinałowego show byli nie tylko rodacy, ale także zagraniczni internauci. W komentarzach pod nagraniami jej występu nie zabrakło komplementów. " To jest moja zwyciężczyni", "Miałam innych faworytów, ale po tym występie, Polsko – to twój rok", "Najlepszy eurowizyjny występ, jaki widziałem od 15 lat" - zachwycali się fani konkursu. Znalazły się jednak także krytyczne głosy. "Trochę na początku była zestresowana i gardło miała mega ściśnięte", "Przekombinowany występ", "Nie podobała mi się ta piosenka" - uznali niektórzy.