Julia Wieniawa ma obecnie bardzo napięty grafik. 10 maja zaprezentowała się w półfinałowym odcinku programu "Mam talent!". Zaskoczyła stylizacją - marynarką oraz dopasowanym body. - Zagrała va bank i wyszła na tym doskonale. Jurorka pokazała się w czarnej, połyskującej marynarce i odważnie wyciętym body. Stylizację dopełniły czarne, cienkie rajstopy, które optycznie wydłużyły nogi i delikatny naszyjnik - ocenił jej stylizację Michał Musiał. Teraz Julia Wieniawa pojawiła się na planie nowego sezonu "Rodzinki.pl".

"Rodzinka.pl". Julia Wieniawa na planie. Zapozowała z aktorami

Julia Wieniawa opublikowała na swoim instagramowym profilu kadr z planu "Rodzinki.pl". Na zamieszczonej fotografii towarzyszyli jej inni aktorzy z produkcji - Małgorzata Kożuchowska, Agata Kulesza,Mateusz Pawłowski oraz Magdalena Stużyńska. "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Wróciliśmy. Widzimy się we wrześniu?" - napisała aktorka. Pokazała następnie kadr z jadalni Boskich, w której przesiadują Agata Kulesza i Małgorzata Kożuchowska. Wieniawa podkreśliła, że to jej "ulubione gwiazdy". Bez wątpienia aktorzy mają świetną atmosferę na planie. Fani nie kryją zachwytu nad powrotem produkcji, co czytamy w komentarzach. "Ale super!", "Przez chwilę wróciły wspomnienia z dzieciństwa", "Czekamy z niecierpliwością"- piszą internauci na Instagramie.

"Rodzinka.pl". Jak wyglądają relacje Małgorzata Kożuchowskiej z Tomaszem Karolakiem?

Kilka tygodni temu Tomasz Karolak ujawnił, czy dobrze dogaduje się z Małgorzatą Kożuchowską, serialową żoną z "Rodzinki.pl". Okazuje się, że ta relacja jest pełna szacunku. "Utrzymywaliśmy kontakty nie tylko z dziećmi, bo my się tutaj zaprzyjaźniliśmy. Jesteśmy grupą kumpli. Tak samo z Jackiem Braciakiem, Agatą Kuleszą czy Gosią Kożuchowską. Myśmy to kręcili dziewięć lat, więc to jest taki szmat czasu. Nasze dzieci się rodziły w tym czasie i tak dalej i tak dalej" - wyznał aktor "Super Expressowi". "Ja myślę, że też to jest siła tego serialu. Że my kontaktujemy się ponad tekstem, że wnosimy coś, co jest jeszcze taką wartością dodaną. Znamy, lubimy, szanujemy zawodowo i prywatnie, i przeżywaliśmy ze sobą różnego rodzaju emocje życiowe. Także to jest piękna kwintesencja tej naszej zawodowo-prywatnej relacji" - przekazał Karolak.