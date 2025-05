13 maja na scenie w Bazylei zaprezentuje się Justyna Steczkowska. Reprezentantka Polski zaśpiewa utwór "Gaja". Generalna próba do konkursu wzbudziła ogromne emocje. Wiele osób zachwycało się choreografią oraz wokalem Steczkowskiej. "[Występ - przyp.red.] bardzo efektowny! Mnóstwo ognia, dynamiki – dawno nie było takiego występu z naszego państwa. Wokalnie bez zarzutów, a widownia zareagowała na polskie wystąpienie bardzo pozytywnie z wielkimi brawami i wiwatami" - czytaliśmy w relacji portalu Eurowizja.org. A czy równie entuzjastyczni są czytelnicy Plotka?

REKLAMA

Zobacz wideo Minge o Stroju Steczkowskiej w Bazylei. Wspomniała o skandalu

Justyna Steczkowska wystąpi na Eurowizji. Podzieliła czytelników Plotka

W sondzie zapytaliśmy naszych czytelników o to, czy Justyna Steczkowska odniesie sukces na Eurowizji. Jak się okazuje, zdania są podzielone. A nawet bardzo. Najwięcej czytelników - 44,52 proc. (617 głosów), uważa, że nasza reprezentantka nie podbije sceny w Bazylei. Tuż za pesymistami uplasowali się ci, którzy mocno wierzą w Justynę Steczkowską. 42,50 proc. czytelników (589 głosów) uważa, że nasza reprezentantka odniesie sukces na Eurowizji. Najmniejsza grupa, 12,99 proc. czytelników (179 głosów), nie ma zdania na ten temat. Jeżeli nie zgadzacie się z wynikami sondy, to wciąż możecie oddać głos pod tym linkiem i je zmienić.

galOtwórz galerię

Justyna Steczkowska o występie na Eurowizji. Takie ma ambicje. "Wierzę w to, że będziemy..."

Porozmawialiśmy z Justyną Steczkowską o jej występie na Eurowizji. Wokalistka wyznała nam, jakie miejsce chciałaby zdobyć. - Ja mam nadzieję i wierzę w to, że będziemy w pierwszej dziesiątce, ponieważ nasz występ jest naprawdę oryginalny. Jest bardzo słowiański. Takiego z Polski nie było już od bardzo dawna, więc wierzę, że publiczność to doceni, ale żeby czuć, że ktoś jest konkurencją, to wszyscy i nikt - na takiej zasadzie. Ktoś inny również może pomyśleć, że to ja jestem dla niego konkurencją, a wcale nie jestem. To jest świetny koncert, świetni artyści. Fajny czas, fajna droga, fajne przeżycie, że jestem częścią tego - powiedziała Justyna Steczkowska w rozmowie z nami.