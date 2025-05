"Taniec z gwiazdami" dobiegł końca. Już wiemy, że Kryształową Kulę w 16. edycji zdobyła Maria Jeleniewska, która była w parze z Jackiem Jeschke. Nie brakuje oczywiście kontrowersji, bowiem faworytami byli Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska. Aktorka nie potrafiła ukryć emocji i rozczarowania, choć początkowo starała się nie być zbyt wylewna. Wszystko zmieniło się 12 maja ok. godziny 22. Zobaczcie, co tym razem napisała.

Agnieszka Kaczorowska zareagowała po finale "TzG". Dwa posty

Agnieszka Kaczorowska w pierwszym wpisie zaczęła od małej szpili. Po raz kolejny na jej Instagramie pojawiły się słowa o TikToku. Po pierwszym razie, gdy o tym wspomniała, szybko usunęła wpis, ale Maria Jeleniewska zdążyła już na niego zareagować. "Od początku było wiadomo, że ta ostatnia prosta to będzie mecz między światem kabaretu, światem TikToka/internetu i światem teatru, aktorstwa, sztuki… Każdy miał swoją wyjątkową publiczność. Każdy miał swoje mocne strony. Każdy prezentował się na wysokim poziomie. Zająć miejsce pierwsze mogła tylko jedna para. To są fakty" - zaczęła Kaczorowska. "Choć liczby mówiły same za siebie, to do końca wierzyliśmy z @filipgurlacz_official i daliśmy z siebie absolutnego maksa, aby spróbować zawalczyć o Kryształową Kulę" - kontynuowała. Następnie zwróciła się do widzów, którzy na nich głosowali. Tancerka podziękowała i doceniła, jak wiele znaczyło dla nich ich wsparcie. W imieniu swoim i Gurłacza nawiązała do tego, jak wiele dają im wiadomości od fanów oraz jak to są nimi poruszeni. W tym samym poście skierowała kilka słów do pozostałych par, które także znalazły się w finale.

@jeleniewska @jacekjeschke gratulacje zwycięstwa, od samego początku do końca edycji byliście świetni tanecznie. Marysiu, cieszę się, że spełniłaś swoje taneczne marzenia! @adriannaborek @albert_kosinski_5 jesteście ludźmi o pięknych sercach… Aduś, ty wiesz, co wygrałaś dla siebie tym programem! Jesteś niesamowitą kobietą

- chwaliła uczestników show. Cały wpis znajdziecie w naszej galerii. A co pojawiło się za to w drugim poście? Ten został skierowany do Filipa Gurłacza i zaczyna się takimi słowami: "Misiu Pysiu Kolorowy...". "Zacząłeś od zera, mając ogromne predyspozycje. Tylko ta ilość katorżniczej pracy, którą włożyłeś w taneczny trening, mogła cię doprowadzić do tego miejsca" - kontynuowała.

Następnie aktorka skierowała wiele miłych słów pod jego adresem i nie kryła dumy ze swojego ucznia. "Tak jak powiedziałam po finale, uważam, że byłeś jak na razie najlepiej tańczącym mężczyzną w historii tego programu... Bądź z siebie dumny! Ja jestem bardzo" - możemy przeczytać. W tym samym poście podziękowała mu za to, jak spędzali razem czas przez te miesiące i podkreśliła, że będzie bardzo tęsknić. "Praca z tobą to była wielka przyjemność. A powrót na parkiet @tanieczgwiazdami okazał się przepiękny… Czas z tobą mnie zmienił. Zmienił wiele w moim życiu. Jestem za to wdzięczna. Bardzo" - nawiązała też do swojej prywatnej sytuacji. Całość również umieściliśmy w naszej galerii. Tam również znajdziecie zdjęcia Kaczorowskiej i Gurłacza z parkietu "TzG":

Agnieszka Kaczorowska dodała dwa wpisy, fani reagują

Oba wpisy Agnieszki Kaczorowskiej są niezwykle emocjonalne i poruszają wiele wątków. Nic dziwnego, że internauci ruszyli do komentowania. Wyrażają smutek, że program już się skończył i nie będą oglądać już ulubionej pary. Oto kilka przykładowych pozytywnych opinii, których jest znacznie więcej niż tych niepochlebnych. "Jesteście fantastyczni! Zajęliście wyjątkowe miejsce w sercach wielu widzów swoim tańcem i dla wielu to właśnie wy jesteście zwycięzcami", "Będziemy za wami tęsknić. Ten poniedziałek już był pusty i smutny bez was. Życzymy wam obojgu spełnienia marzeń, planów zawodowych i szczęścia" - kierują ciepłe słowa do aktorów. Takie też przeważają pod drugim postem. "Swoją ciężką przepiękną pracą otworzyłaś znów serca ludzi. To największa wygrana. Gratuluję. Niech trwa!", "Misie Pysie kolorowe i tak jesteście wygrani. Byliście najlepsi" - zwracają się do nich fani. A wy co uważacie? Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska powinni wygrać tę edycję? Dajcie znać w naszej sondzie.