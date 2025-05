Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz byli jedną z par finałowych w "Tańcu z gwiazdami". 16. edycję tanecznego show zwyciężyli Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke. Do ostatnich chwil była to zacięta walka. Tuż po zakończeniu finału w mediach społecznościowych pojawiły się głosy fanów programu. Niektórzy byli zadowoleni, inni bardzo zawiedzeni. Agnieszka Kaczorowska udostępniła kilka wpisów w sieci. Maria Jeleniewska od razu na nie zareagowała.

REKLAMA

Zobacz wideo Paula z Topky poruszona występem Jeleniewskiej. "Każdy powinien wziąć to do serca"

"Taniec z gwiazdami". Maria Jeleniewska zabrała głos po wpisach Agnieszki Kaczorowskiej. Mocna odpowiedź

Tuż po finale Agnieszka Kaczorowska udostępniła kilka wypowiedzi swoich fanów. Niektórzy z nich dosadnie podkreślili, że to właśnie ona powinna wygrać "Taniec z gwiazdami". "Sztuka, teatr, emocje, taniec. I to taniec wczoraj powinien wygrać. Niestety to jest idealny przykład na to, co w życiu chcemy najczęściej oglądać. Wygrał TikTok" - brzmiał jeden z udostępnionych przez Kaczorowską wpisów.

Jeleniewska odniosła się do sprawy w mediach społecznościowych. Zaczęła od podziękowań. "Dziękuję Filipowi i Agnieszce za piękny finał i taniec na najwyższym poziomie - wasza droga przez cały program była pełna pracy, pasji i emocji, które dało się poczuć w każdym kroku. Gratuluję wam z całego serca i ogromnie doceniam wszystko, co wnieśliście do tej edycji" - wyznała. Później przeszła do konkretów. Skomentowała udostępnione przez Kaczorowską wpisy. "Aga, nie mam żalu, tylko trochę smutku. Sama chyba wiesz, jak bardzo boli, gdy ktoś podważa twoją wartość i ciężką pracę, zwłaszcza gdy nie zna całej drogi, jaką przeszłaś. Włożyłam w ten program serce, ciało, każdą wolną chwilę. A to, że pochodzę z internetu, nie powinno odbierać mi prawa do marzeń. Nie dzielmy ludzi na lepszych i gorszych, niech taniec dalej łączy, a nie dzieli. Hejt nie jest opinią, a udostępnianie go nie jest naturalne" - skwitowała.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska usunęła wpis

Agnieszka Kaczorowska udostępniła na InstaStories wypowiedzi fanów, które zawierały wiele skrajnych opinii oraz mocne słowa spowodowane finałem. Niektóre uderzały w Marię Jeleniewską. "Dla mnie wygrali Agnieszka i Filip. Najbardziej profesjonalna para tej edycji. Szkoda, że w takim programie ostatecznie decyduje publiczność, nie umiejętności. Niestety w życiu też tak bywa, świat hołdujący zasięgom. Aguś i Filip, brawo dla was. Nie było i długo nie będzie sztuki przez duże S na tej scenie" - mogliśmy także m.in. przeczytać. Co ciekawe, po czasie wpisy Kaczorowskiej zniknęły. ZOBACZ TEŻ: Maria Jeleniewska ma za sobą trudne dzieciństwo. Przykre, co ujawniła o ojcu