Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz dobrnęli do finału 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Ostatecznie parze nie udało się wygrać. Duet przegrał Marią Jeleniewską i Jackiem Jeschke. Nie da się ukryć, że była to bardzo zacięta walka. Tuż po zakończeniu finału w mediach społecznościowych pojawiły się głosy fanów programu: zarówno zadowolonych z werdyktu, jak i załamanych. Agnieszka Kaczorowska kilka wypowiedzi udostępniła kilka wpisów na swoim profilu.

"Taniec z gwiazdami". Kaczorowska zabrała głos po przegranej. Później wpisy zniknęły

Agnieszka Kaczorowska zabrała głos w mediach społecznościowych po porażce w "Tańcu z gwiazdami". Tancerka udostępniła na InstaStories wypowiedzi fanów, które zawierały mocne słowa spowodowane finałem. Wiele osób nie było zachwyconych z powodu wygranej Jeleniewskiej i Jeschke. Niektóre wpisy zawierały mocne opinie. "Dla mnie wygrali Agnieszka i Filip. Najbardziej profesjonalna para tej edycji. Szkoda, że w takim programie ostatecznie decyduje publiczność, nie umiejętności. Niestety w życiu też tak bywa, świat hołdujący zasięgom. Aguś i Filip, brawo dla was. Nie było i długo nie będzie sztuki przez duże S na tej scenie", "Sztuka, teatr, emocje, taniec. I to taniec wczoraj powinien wygrać. Niestety to jest idealny przykład na to, co w życiu chcemy najczęściej oglądać. Wygrał TikTok" - czytamy. Kilka godzin później wpisy Kaczorowskiej zniknęły. Sama tancerka podziękowała fanom za wsparcie.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła wyznaniem po ostatnim tańcu

Dla wielu fanów szokujące były również słowa Agnieszki Kaczorowskiej wypowiedziane po odtańczeniu finałowego freestyle'a. Pojawiło się mnóstwo komplementów pod adresem Filipa Gurłacza. Tancerka przyznała również, że ta edycja wręcz odmieniła jej życie. - Ja wróciłam do tego programu po dłuższej przerwie, bo bardzo potrzebowałam potańczyć. Cieszę się, że spotkałam człowieka, który tak dużo pracował, żeby ten taniec mógł być na wysokim poziomie. Ja spotkałam tutaj człowieka, który mnie absolutnie zmienił i zmienił moje życie. I tak bardzo dużo mu zawdzięczam, bo robiliśmy swoją taneczną pracę, ale poza nią wydarzyło się tak wiele dobrego, że ja czuję, że wychodzę stąd odmieniona - wyznała poruszona Kaczorowska. ZOBACZ TEŻ: Maria Jeleniewska ma za sobą trudne dzieciństwo. Przykre, co ujawniła o ojcu

