11 maja zakończyła się wiosenna edycja "Tańca z gwiazdami". Choć walka była zacięta, ostatecznie po Kryształową Kulę sięgnęli Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke. Wyniki były sporym zaskoczeniem dla wielu fanów show, bo na faworytów dość długo typowano Agnieszkę Kaczorowską i Filipa Gurłacza. Gdy emocje już nieco opadły, Kaczorowska zwróciła się na Instagramie do wszystkich osób, które trzymały za nich w programie kciuki.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska dodała wpis po finale

Agnieszka Kaczorowska zamieściła wpis kilka godzin po zakończeniu finałowego odcinka. Nie zdecydowała się na długi komentarz dotyczący jej udziału w "Tańcu z gwiazdami", a jedynie kilka słów. "To koniec. Dziękujemy. Za wszystko. I ta niedziela skończyła się w poniedziałek" - napisała, dodając hashtag "paranumer8". Wraz ze wpisem Kaczorowska zamieściła również wykonane przez fotografkę zdjęcie z sesji z Filipem Gurłaczem.

Post tancerki wywołał ogromne poruszenie, a fani natychmiast ruszyli do komentowania. Wielu z nich nie może się pogodzić, że to nie do Kaczorowskiej i Gurłacza powędrowała Kryształowa Kula. "Jesteśmy rozczarowani. Byliście najlepsi", "Dziękujemy za tę piękną energię. Będzie mi bardzo brakowało waszej cotygodniowej magii", "Po ogłoszeniu wyników przyznam, że byłam w szoku... Mimo że Maria również wspaniale tańczyła, to u was każdy odcinek był w punkt. Idealny" - czytamy.

"Taniec z gwiazdami". Pierwsza uczestniczka jesiennej edycji ogłoszona

Choć emocje po tej edycji jeszcze nie ostygły, Polsat wielkimi krokami przygotowuje się już do jesiennego sezonu tanecznego show. Podczas finału oficjalnie ogłoszono pierwszą uczestniczkę nadchodzącego "Tańca z gwiazdami", którą została Ewa Minge. Projektantka zdradziła, że już wcześniej kilkukrotnie proponowano jej udział w tanecznym show, jednak teraz zdecydowała, że to dla niej odpowiedni moment. To zresztą nie wszystkie ogłoszenia dotyczące nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Potwierdzono także udział dwójki tancerzy - Sary Janickiej i Kamila Kuroczko.