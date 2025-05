Najnowsza edycja programu "Taniec z gwiazdami" powoli dobiega końca. 11 maja o godzinie 19:55 wystartuje finał formatu. Do ostatniego odcinka dotarli: Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Adrianna Borek i Albert Kosiński oraz Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska. Ich popisy na parkiecie bez zmian oceniają: Rafał Maserak, Iwona Pavlović, Tomasz Wygoda oraz Ewa Kasprzyk. Finałowego odcinka nie mogli przegapić także znani koledzy z branży uczestników. Do studia przybyli m.in. Paula Karpowicz, Caroline Derpieński oraz Majka Jeżowska.

"Taniec z gwiazdami". Caroline Derpieński w turkusowej sukience. Majka Jeżowska niczym Barbie

Do studia Polsatu przybyła Caroline Derpieński, która chętnie pozowała na ściance. Celebrytka zaprezentowała się w turkusowej sukience do kolan. Do całości dobrała sandałki z ozdobnymi paskami oraz złotą torebkę. Uwagę w wyglądzie Derpieński zwróciła także jej fryzura. Celebrytka postawiła na bujne loki. Po zdjęcia gwiazd zapraszamy do naszej galerii. Z kolorem zaszalała także Majka Jeżowska. Wokalistka zaprezentowała się w czarnej sukience, ale to dodatki odgrywały główną rolę w jej kreacji. Majka Jeżowska uzupełniła całość różowymi kozakami oraz bomberką z cekinowymi wstawkami. Na ściance była w doskonałym humorze.

"Taniec z gwiazdami". Kayah cała na czarno. Koronkowa spódnica to strzał w dziesiątkę

W studiu Polsatu pojawiła się także Kayah. Wokalistka zaprezentowała się w czarnej kreacji - marynarce oraz koronkowej spódnicy. Zupełnym przeciwieństwem wokalistki była Maffashion. Influencerka postawiła na kreację w białym kolorze. Do zwiewnej sukienki dobrała szpilki oraz brązową torebkę. Influencerka prezentowała się świeżo i niezwykle stylowo. Na uwagę zasługuje także kreacja Roksany Węgiel. Młoda wokalistka zadała szyku w bordowej sukience mini, która podkreśliła jej nienaganną sylwetkę. Nie zabrakło także szpilek, które doskonale uzupełniły stylizację. Trzeba przyznać, że Roksana Węgiel wie, jak wpasować się w trendy. Zgadzacie się? Dajcie znać w komentarzach.