Już 11 maja o godzinie 19:55 na antenie Polsatu zobaczymy finałowy odcinek 16. edycji "Tańca z gwiazdami". To będzie wieczór pełen emocji dla fanów tanecznego show. Podczas ostatniego odcinka widzowie dowiedzą się, która para sięgnie po Kryształową Kulę. To jednak niejedyna elektryzująca wiadomość, jaką tego wieczoru poznają fani programu.

Zobacz wideo Roznerski szczerze o "TzG". Wskazuje jeden mankament

"Taniec z gwiazdami". W finałowym odcinku poznamy uczestnika kolejnej edycji

Przypomnijmy, że główną nagrodę w 16. edycji "Tańca z gwiazdami" walczą trzy pary: Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński. Zwycięzcy otrzymają Kryształową Kulę oraz nagrody pieniężne - 100 tysięcy złotych dla gwiazdy i 50 tysięcy dla tancerza. Już wiadomo, że aktualna edycja tanecznego show nie będzie ostatnią, a jesienna odsłona będzie szczególna. Okazuje się, że nie tylko dlatego, iż Polsat pokaże program po raz 17., ale również, że w historii polskiej wersji formatu będzie to już 30. edycja, a sam "Taniec z Gwiazdami" będzie świętował 20-lecie obecności w Polsce.

Produkcja w informacji prasowej, którą przesłano do mediów kilka godzin przed finałem, poinformowała, że z okazji jubileuszu następny sezon programu będzie wyjątkowym widowiskiem, pełnym niespodzianek i spektakularnych powrotów. Chociaż póki co większość szczegółów owianych jest tajemnicą, to zdradzono, że w finałowym odcinku widzowie poznają pierwszego uczestnika nowej serii programu! Fani "Tańca z gwiazdami" mogli podejrzewać to już od jakiegoś czasu. Przypomnijmy, że podobna sytuacja miała miejsce w zeszłym roku - podczas finału jesiennej edycji ogłoszono, że wiosną w programie wystąpi Blanka Stajkow.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz namawiają, by oddawać głosy zza granicy

10 maja podczas relacji na żywo na Instagramie Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz zachęcali fanów do oddawania na nich głosów w nadchodzącym finale "Tańca z Gwiazdami". Przypomnieli, że głosować można nie tylko przez SMS, ale też za pomocą dedykowanej aplikacji. Internauci szybko zauważyli jednak, że aplikacja nie działa poza granicami Polski. - SMS-y jednak można wysyłać. Wiem, bo moja siostra mieszka w UK i tam mocna grupa Polonii wspiera nas, za co bardzo dziękujemy - wyjawiła Kaczorowska. Tancerka wspomniała również o możliwym obejściu problemu z aplikacją. - A propos aplikacji, jest taki myk, że chyba można zmienić lokalizację. Jakoś to się robi, ja się na tym nie znam. Chyba można zmienić lokalizację, ale trzeba mieć do tego specjalną aplikację. Nie znam się, ale jest jakaś opcja - wyjawiła aktora. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Polsatu, by zapytać o ich stanowisko w sprawie takiej praktyki, jednak do chwili publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.