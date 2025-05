Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz intensywnie przygotowują się do finału 16. edycji "Tańca z gwiazdami", który odbędzie się 11 maja. Taneczna para udzieliła niedawno wywiadu. W szczerej rozmowie z "Faktem" aktor i tancerka podzielili się refleksjami na temat ich udziału w show Polsatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Aktorzy chętnie pokazywali, jak idą im przygotowania

Agnieszka Kaczorowska wyjawiła, czy wystąpi w kolejnej edycji "TzG". Zaskakujące, co powiedziała

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz wymieniani są jako taneczna para, która ma największe szanse na wygraną w aktualnie emitowanej edycji show. W finale zmierzą się z: Marią Jeleniewską i Jackiem Jeschke oraz Adrianną Borek i Albertem Kosińskim. W rozmowie z "Faktem" aktorzy wyznali, jakie emocje towarzyszą im w ostatnich dniach trwania programu. "(...) Radość i ekscytacja i jakiś rodzaj adrenalinki. Trochę nostalgii, smutku, wzruszeń, bo coś się kończy" - powiedział Gurłacz, który przy okazji przyznał, że nie spodziewał się dotrzeć do ostatniego odcinka. "Nie chciałem wytańczyć tego do finału. Tak się zdarzyło" – wyznał aktor. Podkreślił przy tym, że jego sukces to efekt intensywnej pracy i wsparcia Kaczorowskiej. "Czułem się też bezpiecznie. Myślę, że w programie z taką intensywnością to jest szalenie ważne. Przynajmniej dla mnie. Czułem się zaopiekowany. (...) Myślę, że to tak zaklikało i efektem tego jest to, że jesteśmy w finale. Super, że jestem w tym finale, ale nie miałem oczekiwań, że ja dojdę tak daleko. Także jestem pozytywnie zaskoczony" – dodał z dumą.

Dla Agnieszki Kaczorowskiej udział w programie również był ważnym doświadczeniem. Tancerka wróciła na parkiet po dłuższej przerwie i, jak przyznała, miała obawy, jak zostanie odebrana. "Nie spodziewałam się. Miałam bardzo dużo obaw, wracając na ten parkiet. Czułam przede wszystkim, że potrzebuję potańczyć. Potrzebowałam tańca jako formy. A jeśli mogę to połączyć z pracą, będąc w tym programie, no to jest to idealne ułożenie. Natomiast miałam wiele lęków związanych z różnymi czynnikami" - wyjawiła. Na pytanie o potencjalny udział w kolejnej edycji show, która ma wystartować jesienią, Kaczorowska odpowiedziała, że na razie skupia się na nadchodzącym finale. "Dla mnie sprawa jest oczywista. Ja mam najbliższą niedzielę, mam finał. Mam szesnastą edycję. Mam Filipa. I to jest dla mnie teraz najważniejsze. Po poniedziałku będę zaczynała myśleć o tym, co dalej zrobić ze swoim życiem. Dopiero wtedy przyjdzie moment na to, żeby w ogóle się zastanowić, czy chcę, czy mogę i co dalej" - wyznała aktorka. Chcielibyście zobaczyć Agnieszkę Kaczorowską w kolejnej edycji? Dajcie znać w naszej sondzie.

"Taniec z gwiazdami". Istotna zmiana tuż przed finałem

Finał 16. edycji "Tańca z gwiazdami" odbędzie się w niedzielę 11 maja. Kilka dni wcześniej Agnieszka Kaczorowska poinformowała o ważnej zmianie. Okazuje się, że uczestnicy w mają mniej czasu na przygotowanie się, niż to było początkowo zakładane. Co się stało? Szczegóły poznacie tutaj: Potwierdziły się doniesienia przed finałem "TzG". Kaczorowska poważnie zaniepokojona.