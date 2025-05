Program "Nasz nowy dom" jest emitowany w telewizji od 2013 roku. Początkowo prowadzącą była Katarzyna Dowbor. Później gospodynią formatu została Elżbieta Romanowska. W 346. odcinku, który został wyemitowany 8 maja, widzowie poznali historię rodziny z miejscowości Tadzin. Zakochani Ewa i Andrzej opowiedzieli przed kamerami o trudnej sytuacji oraz chorobie nowotworowej ich syna Szymona.

"Nasz nowy dom". Poruszająca historia Szymona. "Dlaczego jego to spotkało?"

Szymon, syn Ewy i Andrzeja, choruje na nowotwór złośliwy kości. Diagnozę usłyszał po wypadku na lekcji wychowania fizycznego. - Pierwsze moje myśli? To niemożliwe. Dlaczego on? Dlaczego jego to spotkało? Przecież on jest mały i niewinny - opowiadała jego mama w programie "Nasz nowy dom". Czternastolatek ma wstawioną endoprotezę i przeszedł cztery operacje płuc, na których pojawiły się przerzuty. - Mocno walczy. Jest to twardziel, po mojemu - opowiadał jego ojciec. Ze względu na chorobę nastolatka rodzina nie miała możliwości remontu domu. - Od momentu, gdy Szymon zachorował, ja zajmuję się dziećmi, a mąż pracuje. Zarabia najniższą krajową - opowiadała Ewa. Budynek nie został ocieplony, a stary piec był zagrożeniem dla rodziny. Elżbieta Romanowska zdecydowała się pomóc uczestnikom i wyremontowała ich dom.

"Nasz nowy dom". Widzowie zwrócili uwagę na jedno. Chodzi o porządek

Widzowie aktywnie komentowali odcinek programu. Ich uwagę przykuł porządek w domu rodziny. Zauważyli, że mimo trudnych warunków wszyscy bardzo dbali o wnętrze. "Skromnie, ale czysto. Nawet można napisać, że bardzo czysto", "Pomimo tragedii, jaka spotkała rodzinę, domek drewniany, ale jest w nim bardzo czyściutko. Rodzina zasługiwała na pomoc", "Biednie, ale czysto. Rodzina bardzo się starała", "Pierwszy raz tak czysto", "Bardzo czysto. Aż miło popatrzyć", "Skromny, ale czysty dom" - czytamy w sekcji komentarzy na profilu produkcji. W naszej galerii zdjęć znajdziecie spektakularne efekty remontu w programie "Nasz nowy dom". Nieruchomość zmieniła się nie do poznania!