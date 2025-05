Kto zgarnie Kryształową Kulę? To pytanie coraz częściej zadają sobie fani "Tańca z gwiazdami". Wielki finał odbędzie się już 11 maja. Na parkiecie zatańczą - Adrianna Borek i Albert Kosiński, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska oraz Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke. Nasi czytelnicy zdecydowali, że to właśnie Kaczorowska i Gurłacz mają największe szanse na zwycięstwo. Przygotowania do finału trwają w najlepsze. Emocje sięgają zenitu, a uczestnicy mają coraz mniej czasu na dopracowanie występów. Jakby tego było mało, w mediach nagle gruchnęły wieści o ważnej zmianie.

"Taniec z gwiazdami". Przed uczestnikami kolejne wyzwanie

O przygotowaniach do finału w rozmowie z Pomponikiem opowiedziała Agnieszka Kaczorowska. Okazuje się, że uczestnicy będą mieli mniej czasu na przećwiczenie choreografii, niż początkowo zakładano. "Prawdopodobnie będziemy na sali cały czas. Różnica jest taka, że my przed tym finałowym odcinkiem mamy te próby nie tylko w sobotę i w niedzielę w studio, ale już w piątek, sobotę i niedzielę. Czyli mamy de facto jeden dzień mniej na przygotowanie wszystkiego, a dalej do przygotowania trzy choreografie, z czego jedna jest długa i absolutnie nowa. W naszym przypadku będzie tam bardzo dużo do zrobienia" - mówiła zaniepokojona.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska opowiedziała o atmosferze przed finałem

W tym samym wywiadzie tancerka zdradziła, że choć wszyscy ciężko pracują nad tym, by wypaść jak najlepiej, to między uczestnikami nie czuć żadnej rywalizacji. "Bardzo mocny i fajny finał. (...) W ogóle moim zdaniem ta edycja jest absolutnie wyjątkowa pod względem tej drużyny, która tutaj się stworzyła. Półfinał był taki, że nie wiadomo było, co się wydarzy. Wszystkiego można było się spodziewać. Wszyscy byliśmy na tych próbach takim teamem, który ze sobą nie rywalizuje, tylko takim, który się wspiera" - podkreśliła. W finale zobaczymy także pozostałe pary, które odpadły w poprzednich odcinkach. Produkcja niedawno poinformowała również o innej zmianie. Na parkiet ma powrócić Michał Kassin. Tancerz zastąpi nieobecnego partnera Magdaleny Narożnej.