Wieści od Urbańskiej gruchnęły znienacka. To już koniec!

Natasza Urbańska przez dwie ostatnie edycje zasiadała na fotelu jurorskim w programie "The Voice Kids". Teraz opublikowała post, z którego wynika, że żegna się z formatem. Wokalistka napisała o powodach takiej decyzji.

Zobacz wideo Urbańska o trudnych początkach. Mówi o wychowaniu córki

Urbańska odchodzi z "The Voice Kids". "Jestem gotowa na nowy etap"

Piosenkarka może mówić o dużym sukcesie związanym z "The Voice Kids". W siódmej edycji show TVP udało jej się doprowadzić jej podopieczną Michell Siwak do zwycięstwa. W kolejnej odsłonie programu w finale reprezentowała ją Marianna Kłos. Widzowie nie zobaczą już jednak Urbańskiej na fotelu jurorskim. "Kochani, moja przygoda z programem "The Voice Kids" dobiegła końca, nie zobaczymy się w kolejnej edycji. To było wspaniałe i cenne doświadczenie. Wyniosłam z tego programu wiele dla siebie, ale co najważniejsze, mogłam dzielić się swoją wiedzą i wspierać młodych artystów w ich pasji do muzyki. "The Voice Kids" wprowadził dużo światła do mojego świata. Dzieciaki nauczyły mnie czerpać radość z "tu i teraz" i dodały mi jeszcze więcej odwagi w walce o swoje marzenia. Teraz jestem gotowa na nowy etap w mojej karierze artystycznej. Rozpoczynam nowy projekt - wymagający, czasochłonny i bardzo dla mnie ważny. Zawsze powtarzam, że nie wygrana się liczy, a sama droga. Fotel trenerski jest wyjątkowy - spełnia marzenia tych, co na nim siedzą, i tych, którzy przed nim występują" - napisała Natasza Urbańska na Instagramie.

Urbańska w nowej piosence śpiewa o strachu przed oceną

Dodajmy, że Natasza Urbańska jest cały czas bardzo aktywna na rynku muzycznym. Ostatnio ukazał się jej nowy singiel "Zasypiam w ogniu". Piosenkarka opowiada w nim o lękach i strachu przed oceną, o stresie przed wyjściem na scenę i o dniu lub chwili przed ważnym dla nas momentem. "Zasypiam w ogniu, wokół tylko cisza, a z twarzy spływa makijaż. Płonę w myślach, czy to moja wina, że znów tak płytko oddycham" - słyszymy w najnowszym utworze Urbańskiej. 9 marca wokalistka zagrała koncert w warszawskim klubie Niebo, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez widzów. Wszystko wskazuje na to, że teraz chce się nadal skupiać na swojej muzycznej karierze.