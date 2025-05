Ukochana Rafała z "Rolnika" w końcu przerwała milczenie. Przekazała wieści

Rafał Gajda i Dominika poznali się w 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której powstały tylko dwie pary. Zakochani nie są szczególnie aktywni w sieci, co ostatnio wywołało niepokój wśród ich fanów, którzy zaczęli podejrzewać, że związek pary przechodzi jakiś kryzys. Uczestnicy matrymonialnego show TVP zostali zasypani pytaniami o aktualny stan swojej relacji i postanowili zareagować. Rafał zamieścił w sieci filmik, w którym w zabawny sposób odniósł się do podejrzeń, że jego partnerka nagle zniknęła z jego życia. Uczestnik programu "Rolnik szuka żony" szukał ukochanej w najdziwniejszych miejscach gospodarstwa. Niedługo potem para pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie" i podkreśliła, że w ten sposób chciała uciszyć podejrzenia widzów. Mało tego, bo zakochani wyjawili, że Dominika już niedługo przeprowadza się do ukochanego. Po emisji programu nic jednak nie wskazywało na to, że te plany zostały zrealizowane. Po dłuższym milczeniu partnerka rolnika opublikowała nowy wpis w sieci i wyjawiła, co dzieje się w jej życiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

"Rolnik szuka żony". Dominika świętuje 34. urodziny. Opublikowała wyjątkowe zdjęcia

Dominika ostatnio opublikowała nowy post na Instagramie, co od razu zwróciło uwagę fanów programu "Rolnik szuka żony" zaniepokojonych aktualnym statusem jej związku. Uczestniczka show pokazała, jak przygotowuje tort z okazji urodzin, które obchodziła 5 maja. Przy okazji podzieliła się wpisem, w którym podzieliła się swoimi ostatnimi przemyśleniami.

34 lata. Coraz bardziej rozumiem, że spokój to luksus, a obecność to prezent. Jestem silniejsza, bardziej świadoma i spokojna. Miłość do samej siebie to fundament - od niej wszystko się zaczyna. Warto żyć w zgodzie ze sobą. Zawsze

- czytamy w publikacji. Ukochana Rafała opublikowała także efekty urodzinowej sesji zdjęciowej, która powstała na polu tulipanów. Dominika nie wspomniała nic o statusie swojego związku, ale nie da się ukryć, że wygląda na szczęśliwą i zadowoloną, więc wszystko wskazuje na to, że układa się jej także w życiu prywatnym.

"Rolnik szuka żony". Dominika zasypana urodzinowymi życzeniami

W sekcji komentarzy pod publikacją Dominiki pojawiły się liczne życzenia. Wśród wpisów można dostrzec także kilka ciepłych słów od Ani, partnerki Marcina, czyli drugiej z par, która powstała w 11. edycji show. "Najlepszego Dominika! Spełnienia wszystkich marzeń oraz realizacji wszystkich planów. Bądź zdrowa i szczęśliwa" - podkreśliła uczestniczka.