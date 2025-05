24 kwietnia widzowie programu "Jeden z dziesięciu" byli świadkami historycznego momentu. Uczestnik Artur Łasiński zachwycił wszystkich swoją wiedzą i osiągnął wysoki wynik - zdobył 802 punkty w rundzie finałowej. To drugi najlepszy rezultat w dziejach teleturnieju. Pierwszy należał do Artura Baranowskiego, który wystąpił w formacie w 2023 roku. Wynik Artura Łasińskiego zachwycił widzów, którzy ruszyli z komentarzami. "Wielkie brawa", "Drugi wynik w historii i drugi raz zrobił to gracz o imieniu Artur" - czytaliśmy w mediach społecznościowych. A jak uczestnik poradził sobie w finałowym odcinku programu "Jeden z dziesięciu"?

"Jeden z dziesięciu". Finałowy odcinek programu. Wiemy, kto wygrał

W finałowym odcinku wystąpili: Kamil Korzewka, Błażej Jagiełło, Artur Łasiński, Przemysław Wawrzyński, Kazimierz Natoniewski, Ireneusz Dryk, Grzegorz Jonatowski, Dominik Rauer, Piotr Łoboda oraz Mateusz Wójcik. Nie wszyscy poradzili sobie dobrze z pytaniami. Po pierwszej rundzie z programu odpadł Kazimierz Natoniewski. Do ścisłego finału przeszli: Artur Łasiński, Dominik Rauer oraz Piotr Łoboda. Każdy z uczestników mógł zgłosić się do udzielenia odpowiedzi, a później wskazać na kolejnego uczestnika. Jako pierwszy z finału odpadł Piotr Łoboda. Ku zaskoczeniu widzów drugie miejsce zajął Artur Łasiński. Zwycięzcą został Dominik Rauer. Uczestnik zdobył 152 punkty. Na tym jednak nie koniec. Tadeusz Sznuk wyjawił, który z uczestników był najlepszy w ostatecznym rankingu - Artur Łasiński zdobył łącznie 973 punkty i został rekordzistą formatu.

