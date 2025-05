4 maja w Polsacie wyemitowano półfinałowy odcinek "Tańca z gwiazdami". Decyzją widzów na ostatniej prostej z tanecznego show odpadli Tomasz Wolny i Daria Syta (w finale zobaczymy więc Marię Jeleniewską i Jacka Jeschke oraz Filipa Gurłacza i Agnieszkę Kaczorowską, a także Adriannę Borek i Alberta Kosińskiego). Zaraz po werdykcie, nim jeszcze emocje opadły, Tomasz Wolny zdecydował się zabrać głos.

Zobacz wideo Iwona Pavlović wymienia nazwiska, które widziała w "Tańcu z gwiazdami". Jest też apel do Ani i Roberta Lewandowskich

"Taniec z gwiazdami". Tomasz Wolny o tym, co czuło, gdy odpadł z programu. Zaskakujące słowa

Tomasz Wolny i Daria Syta w dogrywce rywalizowali o to, by przejść do finału "Tańca z gwiazdami" z Adrianną Borek i z Albertem Kosińskim. Niestety dla nich, to aktora znana z Kabaretu Nowaki i jej taneczny partner przeszli dalej. Zaraz po zakończeniu emisji odcinka, w instagramowej relacji na żywo, Wolny i Syta skomentowali tę sytuację. - Przegrać w dogrywce z Adrianną Borek i z Albertem Kosińskim to zaszczyt - powiedziała taneczna partnerka Wolnego. Swoje trzy grosze dorzucił też prezenter, który okazał się bardzo skromny.

Modliłem się o to, żeby nie odpaść w pierwszym odcinku. Teraz okazuje się, że zatańczymy we wszystkich dziesięciu. Przychodziłem tu jako zwykły chłopak z osiedla, który nigdy nie miał nic wspólnego z tańcem. Teraz w tydzień zrobiliśmy trzy układy i to jest prawda o tym programie

- powiedział Wolny.

Na tym nie koniec, bo prezenter publicznie podziękował też Sycie. - To, co tu się wydarzyło między nami, w tej ekipie, tego nam nikt nie odbierze - powiedział, po czym wypalił, że cieszy się z werdyktu. - Chociaż po tych trzech miesiącach jestem już tak potężnie stęskniony za moimi dziećmi, za Agatą, że nie mogę się doczekać tego powrotu. Lepszego werdyktu dzisiaj nie mogłem sobie wymarzyć. Także proszę o wyrozumiałość i wracam tam, gdzie jestem naprawdę potrzebny. Herkules wraca do domu - śmiał się.

Internauci podzieleni po odpadnięciu Tomasza Wolnego z "Tańca z gwiazdami"

Występ Tomasza Wolnego w półfinale wzbudził skrajne reakcje widzów. Tuż po emisji dziewiątego odcinka "Tańca z gwiazdami" jedni zarzucali mu brak postępów i "drewniany" styl, inni bronili dziennikarza, chwaląc go za autentyczność, pozytywną energię i ogromne serce wkładane w każdy występ. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.