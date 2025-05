Małgosia z "Rolnika" zablokowała komentarze. Wyjaśniła, co się stało

"Rolnik szuka żony" połączył wiele par. Do grupy szczęśliwców, którzy znaleźli miłość w programie, należy Małgosia Borysewicz z czwartej edycji. Szybko zakochała się w Pawle, za którego wyszła w 2018 roku. Mają troje dzieci: Rysia, Blankę oraz Filipa, który urodził się 4 marca 2025 roku. W miniony weekend odbył się chrzest chłopca, a dumna mama pochwaliła się relacjami z tego wydarzenia.

Rolniczka pokazała, jak świętowali ten ważny dzień dla ich rodziny. Było radośnie, w gronie bliskich i nie zabrakło tańców! Małgosia i Paweł Borysewiczowie zadbali nie tylko o wystrój sali i inne atrakcje dla gości, lecz także wybrali przemyślane stylizacje. Pisaliśmy o tym tutaj: Małgosia z "Rolnika" zaszalała ze stylizacją na chrzcinach syna. Spójrzcie na te spodnie!. Na jej profilu pojawiły się nie tylko nagrania na InstaStories, lecz także post na tablicy. Możemy na nim zobaczyć, jak małżonkowie tańczą do utworu Rafała Brzozowskiego "Magiczne słowa", który znalazł się w czołówce programu TVP1. "Można wierzyć lub nie, ale pewne rzeczy w naszym życiu mają dla nas kluczowe znaczenie - tak jak ta piosenka z @rolnikszukazonytvp. Ściskamy, Nasza Piąteczka" - napisała Małgosia. Jak się okazuje, nie ma już możliwości dodawania komentarzy. Co się stało? Rolniczka wyjaśniła wszystko na InstaStories.

Wypowiedź zaczęła od podziękowań za "moc ciepłych słów". Następnie odniosła się do niemiłych wpisów, jakie zostawili internauci. "Co do krytycznych wiadomości, komentarzy, które zablokowałam - jest coś, czego w nas nie złamiecie: rodzina i wsparcie najbliższych, którym bardzo dziękujemy za obecność. Uważam, że pozytywnymi wydarzeniami, które nikomu nic nie zabierają, trzeba się chwalić! To był weekend pełen emocji i gości. Jesteśmy zaszczyceni waszą obecnością. Pozdrawiamy i ściskamy" - przekazała Borysewicz. Zdjęcia z imprezy rodziny znajdziecie w naszej galerii:

W miniony weekend relacjami podzielili się także inni uczestnicy programu TVP1. Tym razem chodzi o ekipę z 11. edycji. Choć miłość znalazło tylko dwóch rolników, to całą piątkę połączyła serdeczna przyjaźń. Internauci jednak dostrzegli, że zabrakło Rafała i jego ukochanej Dominiki, którą poznał w show. Dlaczego nie przyjechali w odwiedziny do Agaty? Przeczytacie o tym tutaj: Uczestnicy 11. edycji "Rolnika" na spotkaniu u Agaty. Fani dopytują: A gdzie Rafał?. Wyjaśnił, co się stało.