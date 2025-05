"Taniec z gwiazdami" powoli dobiega końca. W niedzielę 4 maja telewidzowie mieli okazję oglądać półfinał 16. edycji popularnego show. Przypomnijmy, że odcinek ten był pierwszym w historii programu, w którym gwiazdy miały za zadanie zaprezentować solo swoje umiejętności taneczne podczas występu. W półfinale zatańczyli: Tomasz Wolny i Daria Syta, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Adrianna Borek i Albert Kosiński oraz Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke. Którym uczestnikom poszło najlepiej, a którzy byli zmuszeni pożegnać się z "TzG" tuż przed finałem?

REKLAMA

Zobacz wideo Socha wspomina "Taniec z gwiazdami". Jasno o Pavlović

"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł w półfinale?

Jako pierwsi na parkiecie w półfinałowym odcinku pojawili się Tomasz Wolny i Daria Syta, którzy zaprezentowali przed publicznością walca wiedeńskiego. - Miło by było, gdyby w półfinale dobrze by to było zatańczone - stwierdziła Iwona Pavlović. Ewa Kasprzyk nieco lepiej oceniła występ pary. Pierwszy duet wieczoru zgarnął 32 punkty. Następnie przyszedł czas na Marię Jeleniewską i Jacka Jeschke oraz ich charlestona. - Wesoło było i komicznie! - ocenił Rafał Maserak. Jury nie kryło zachwytu nad tym występem. Para otrzymała 38 punktów. Tuż po zakończeniu pierwszej przerwy reklamowej na parkiet wkroczył Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska. Duet również miał za zadanie zatańczyć walca wiedeńskiego. - Naprawdę Filip jadę na turniej tańca, jedź ze mną! - skomentowała występ Czarna Mamba. Jurorzy docenili tę parę i przyznali jej równe 40 punktów! Wtem nadszedł czas na Adriannę Borek i Alberta Kosińskiego z fokstrotem. - Jestem mega pod wrażeniem jak ty z odcinka na odcinek robisz postępy - ocenił umiejętności Adrianny Rafał Maserak. Duet dostał 35 punktów.

Następnie Krzysztof Ibisz zapowiedział "drugą rundę" występów półfinałowych, w których gwiazdy zatańczą przed widownią solówki. Zaczęliśmy znów od Tomasza Wolnego i Darii Sytej oraz energicznej salsy. - To była bardzo udana ucieczka - odniosła się do "solo dance" Tomasza Ewa Kasprzyk. Para zgarnęła 33 punkty. Następni w kolejności na parkiet powrócili Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke z jivem. - No jesteście wspaniali - podsumował występ Tomasz Wygoda. Duet otrzymał 40 punktów! Po przerwie reklamowej przed widzami raz jeszcze zaprezentowali się Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, tym razem z rumbą. - Filipie jestem zszokowana twoją poprawnością techniczną... To jest po prostu cudne - skomentowała Iwona Pavlović. Ich występ ponownie oceniono na 40 punktów! Jako ostatnia na parkiet wróciła Adrianna Borek z Albertem Kosińskim, prezentując sambę. - Cudowna była solówka - ocenił Tomasz Wygoda. Para dostała od jury 31 punktów. Po wszystkich występach przyszedł czas na głosowanie telewidzów. Przypomnijmy, że po ogłoszeniu wyników dojdzie do dogrywki!

Półfinał Otwórz galerię

Kto w finale "Tańca z gwiazdami"? Które pary zostały?

Po zakończeniu głosowania Krzysztof Ibisz oraz Paulina Sykut-Jeżyna ogłosili, że na pewno w finale zobaczymy Marię Jeleniewską i Jacka Jeschke oraz Filipa Gurłacza i Agnieszkę Kaczorowską! Dopiero dogrywka miała wyłonić, która para do nich dołączy. Po dodatkowych występach pozostałych dwóch par jurorzy zdecydowali, że na miejsce w finale zasługują także Adrianna Borek i Albert Kosiński! Tym samym z show pożegnał się Tomasz Wolny i Daria Syta.