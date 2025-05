Finał "Sanatorium miłości" za nami. Siódma edycja przyniosła widzom TVP1 ogrom emocji, a uczestnicy zadbali o to, by nie było nudy. Po każdym odcinku fani programu ruszali do komentowania, by podzielić się swoimi odczuciami. Obrywała od nich zwłaszcza Ania, której zarzucili, że "poszła tam dla lansu i zabawy". Nie zabrakło także zarzutów pod adresem zachowania innych uczestników, o czym przeczytacie tutaj: Uczestnicy "Sanatorium miłości" w ogniu krytyki widzów. "Zero klasy, zero kultury. Porażka". Dramy pojawiły się także podczas finału, który zobaczyliśmy 4 maja 2025 roku.

"Sanatorium miłości". Finał 7. edycji. Kto został Królową? A Królem?

O godz. 21:20 na antenie TVP1 rozpoczął się finał siódmej edycji "Sanatorium miłości". Już w zapowiedzi widzieliśmy, że wybór Królowej Turnusu wywołał wśród uczestników emocje. - Nie zgadzam się. Niczym się nie wyróżniła, wręcz przeciwnie - usłyszeliśmy w krótkim fragmencie wypowiedź Gosi. O kogo chodziło? O Urszulę, ponieważ to właśnie ona zdobyła to wyjątkowe wyróżnienie. A co z Królem? Kuracjusze wielokrotnie podkreślali, że wybór jest naprawdę trudny. Ostatecznie padło na Zdzisława! - Jestem bardzo zaskoczony. Nie przypuszczałem, że coś takiego może się wydarzyć. Bardzo wam dziękuję! - mówił poruszony.

"Sanatorium miłości". Kto brylował w poprzednich edycjach?

W ostatnim sezonie Królową i Królem turnusu zostali Maria i Stanisław. - Nigdy nie przypuszczałam, że zostanę królową. Szczęśliwa jestem, że docenili mnie wszyscy i że mogłam dać tyle ciepła oraz miłości innym - wspominała Maria. W piątej edycji szarfy założyli Iwona i Józef. - Marzenia się spełniają. Moim marzeniem było zostanie królową tej edycji - mówiła była kuracjuszka. - Czy ja jestem szczęśliwy? Mało powiedziane! Ja nie wiem, jak się do tego ustosunkować - wyznał Józef. Edycję wcześniej podbili Zofia i Piotr Hubert. Z koeli w trzecim sezonie doszło do małej niespodzianki. Choć większość spodziewała się, że Królem Turnusu zostanie Zdzisław, to mało kto obstawiał, że tytuł Królowej zdobędą aż dwie kuracjuszki -Halina i Jadwiga. Druga edycja należała do Gerarda i Bożeny. Podczas pierwszego turnusu na Króla Turnusu wybrano Cezarego. Niestety mężczyzna zmarł przed emisją finałowego odcinka.