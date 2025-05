Za nami finał ósmej edycji "The Voice Kids". Główną nagrodę zgarnęła 14-letnia Zosia Wójcik z drużyny Tomsona i Barona. Drugie miejsce zajęła Marianna Kłos z drużyny Nataszy Urbańskiej, a trzecie miejsce przypadło Julii Szczypior z drużyny Cleo. - Jest to ogromne zaskoczenie. Na etapie castingów myślałam, że nie dojdę nawet do Przesłuchań w ciemno. Jednak każdy kolejny etap programu utwierdzał mnie w przekonaniu, że może być inaczej. Budował mnie bardziej i bardziej. To, że tu dzisiaj jestem, jeszcze w pełni do mnie nie dotarło, ale wiem na pewno, że zaczyna się nowy rozdział w moim życiu - powiedziała 14-latka tuż po zejściu z anteny. Na co przeznaczy główną nagrodę?

"The Voice Kids". Zosia Wójcik ma konkretne plany. Chce dalej spełniać się w muzyce

W rozmowie z "Faktem" 14-latka zdradziła, że wygraną przeznaczy na swój dalszy rozwój. - Na pewno chciałabym sobie zainwestować w nowy sprzęt muzyczny, ponieważ bardzo by mi się przydał. Uczę się produkcji studyjnej, taki home recording trochę. Dostałam od rodziców fajny mikrofon. Planuję sobie kupić nowy klawisz, może nowy komputer, żeby po prostu spełniać się w muzyce - tłumaczyła. W tej samej rozmowie zdradziła, że wyniosła z programu wiele cennych lekcji. - Pomimo tego, że działam muzycznie już od wielu, wielu lat, myślę, że to jest taki nowy początek. Ta telewizyjna przygoda pokazała mi, jak radzić sobie ze stresem, jak lepiej śpiewać - dodała.

"The Voice Kids". Burza po ogłoszeniu wyników. Nie wszyscy zgadzają się z werdyktem

Pod materiałami z finału zaroiło się od komentarzy. Nie wszyscy internauci byli zadowoleni z decyzji widzów. "Powinna wygrać Marianka! Najwięcej energii i entuzjazmu na scenie. Wielki talent. Ludzie nic się nie znacie", "Julia Szczypior najlepsza jak dla mnie", "Czemu ona wygrała, jak Mariana śpiewała o wiele ładniej?", "Było wiadomo, że wygra, ale liczyłam na Marianne. Piękny głos i ta piosenka po francusku... Boska dziewczynka" - pisali. A wy co myślicie? Zosia zasłużyła na zwycięstwo? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.