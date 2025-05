Uczestnicy 11. edycji "Rolnika" na spotkaniu u Agaty. Fani dopytują: A gdzie Rafał?. Wyjaśnił, co się stało

"Rolnik szuka żony" od lat cieszy się popularnością i jak już wiemy, za jakiś czas zostanie wyemitowana 12. edycja. 20 kwietnia mogliśmy zobaczyć wizytówki osób, które pragną spotkać drugą połówkę z pomocą show TVP1. Zobacz: Kto znajdzie miłość na wsi? Ujawniono uczestników 12. edycji "Rolnik szuka żony". W listopadzie 2024 roku pokazano finał 11. edycji, w której narodziły się dwie pary. Rafał zakochał się w Dominice, a Marcin wybrał Anię. Choć pozostała trójka bohaterów nie znalazła miłości, to jednak cała piątka mocno się zaprzyjaźniła. Z ostatniego spotkania dodali zdjęcia w mediach społecznościowych, a internauci ruszyli do komentowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila nie znalazła w show miłości

"Rolnik szuka żony". Rafał i Dominika nie pojawili się na spotkaniu. Co się stało?

3 maja na profilu Wiktorii Żmudy-Trzebiatowskiej pojawiło się kilka ujęć zrobionych w towarzystwie przyjaciół z "Rolnika". "W odwiedzinach u Agatki" - przekazała przy okazji rolniczka. Pozuje na nich w towarzystwie gospodyni, Sebastiana, a także z Marcinem i Anią. Widać, że uczestnicy 11. edycji show TVP1 doskonale czują się w swoim towarzystwie. Radośnie się uśmiechają, a także tulą do siebie. Jednak internauci zauważyli, że przyjaciele nie są w komplecie. "A gdzie Rafał?" - zapytał jeden z nich. Wiktoria postanowiła wyjaśnić nieobecność rolnika. "Akurat tym razem nie mógł nas odwiedzić" - napisała. Pod spodem pojawił się także wpis od samego wywołanego, który zwrócił się do Żmudy-Trzebiatowskiej. "Niestety, nie udało nam się dotrzeć, ale przy następnym spotkaniu już na pewno będziemy" - zapewnił. Zdjęcia uczestników "Rolnika" znajdziecie w naszej galerii:

Uczestnicy 11. edycji Otwórz galerię

Wiktoria, która nie kryła radości ze spotkania, dodała także kolejne wpisy, w których opisała, co jeszcze robili. "Wczoraj poświętowaliśmy, a dzisiaj wykonujemy zlecenia Agatki" - przekazała fanom. Widzimy, że przyjaciele pomogli jej w przewożeniu drzewa. Także Agata dodała kilka ujęć oraz poruszający wpis. "Bo przyjaźń nie ma wieku. Dziękujemy @rolnikszukazonytvp za możliwość poznania się w programie i znalezienia tego, co najcenniejsze - prawdziwej przyjaźni, a resztę znajdziemy wszyscy w swoim czasie" - napisała przy okazji. Internauci są zachwyceni tym, jak uczestnicy 11. edycji się zaprzyjaźnili, i jaką więź zbudowali. "Super, że się tak razem trzymacie. Pozdrawiam serdecznie", "To chyba najbardziej zbratana edycja 'RSŻ'. Brawo wy", "Fajna ekipa, tak trzymajcie" - piszą fani programu.

"Rolnik szuka żony". Agata jest zakochana?

Od jakiegoś czasu krążą plotki o tym, że Agatę i Sebastiana coś łączy. Internauci pytają nawet o to wprost, ale słyszą wtedy, że się przyjaźnią i nie ma między nimi nic więcej. Ostatnio jednak rolniczka podzieliła się z obserwatorami na Instagramie zdjęciem, które na nowo podkręciło atmosferę wokół tematu życia uczuciowego Agaty. "Spotykam się z kimś, a co z tego będzie, to się okaże z czasem" - wyjaśniła niedawno. Więcej szczegółów poznacie, wchodząc tutaj: Nowe doniesienia o Agacie z "Rolnik szuka żony". Tak romantycznego ujęcia nikt się nie spodziewał.