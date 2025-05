Wygrała "The Voice Kids". W komentarzach burza

Dzięki "The Voice Kids" w branży muzycznej zaistniały Roksana Węgiel, Viki Gabor oraz Sara James. 3 maja ósma edycja programu dobiegła końca. Już wiemy, że dzięki głosom widzów zwyciężczynią została Zosia Wójcik z drużyny Tomsona i Barona. Drugie miejsce zajęła Marianna Kłos z drużyny Nataszy Urbańskiej, a trzecie miejsce przypadło Julii Szczypior z drużyny Cleo. W mediach społecznościowych programu pojawiła się masa komentarzy. Internauci spierali się o pierwsze miejsce. Byli zaskoczeni reakcją zwyciężczyni.

"The Voice Kids". Poznaliśmy zwyciężczynię. Widzowie niepocieszeni

Na Facebooku programu pojawił się post, w którym ogłoszono Zosię Wójcik jako zwyciężczynię ósmej edycji programu. "Jej głos poruszył tysiące serc, jej determinacja nie znała granic, a każdy występ był pokazem czystego talentu i pasji. To nie tylko wygrana – to początek wielkiej muzycznej drogi. Gratulacje. Udowodniłaś, że marzenia naprawdę mają głos" - czytamy we wpisie, pod którym pojawiła się masa komentarzy. Wielu internautów gratulowało Zosi. "Piękny głos, wielki talent", "Gratuluję - nie mogło być inaczej", "Utalentowana i piękna" - pisali. Niektórzy jednak nie byli zadowoleni z decyzji widzów. "Powinna wygrać Marianka! Najwięcej energii i entuzjazmu na scenie. Wielki talent. Ludzie nic się nie znacie", "Julia Szczypior najlepsza jak dla mnie", "Czemu ona wygrała, jak Mariana śpiewała o wiele ładniej?" - grzmieli.

Pojawiły się także głosy, że reakcja Zosi Wójcik była... dziwna. "Zosia bez emocji jak na wygraną", "Wygląda, jakby w ogóle się nie cieszyła", "Pierwszy raz widzę zwycięzcę, który mam wrażenie, że się nie cieszy" - oceniali widzowie. Inni wyjaśniali, że to była kwestia emocji. "Ona była oszołomiona", "Po prostu była zestresowana" - pisali internauci w obronie nastolatki.

"The Voice Kids". To Zosia Wójcik powiedziała po zwycięstwie

Uczestniczka, która wygrała ósmą edycję, była zaskoczona, że wygrała. - Jest to ogromne zaskoczenie - na etapie castingów do 'The Voice Kids' myślałam, że nie dojdę nawet do Przesłuchań w ciemno. Jednak każdy kolejny etap programu utwierdzał mnie w przekonaniu, że może być inaczej. Budował mnie bardziej i bardziej. To, że jestem dzisiaj tu i teraz jeszcze w pełni do mnie nie dotarło, ale wiem na pewno, że zaczyna się nowy rozdział w moim życiu - stwierdziła Zosia Wójcik tuż po zakończeniu programu.