Finał "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Jednak nie wszyscy uczestnicy poddają się stresowi. Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska pokazali, że potrafią zachować dystans i dobry humor nawet w trakcie najbardziej intensywnych treningów.

"Taniec z gwiazdami". Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska rozładowują napięcie przed finałem. Ich nagranie podbija Instagram

Na instagramowym koncie "Tańca z gwiazdami" 1 maja pojawiło się nagranie prosto z intensywnych treningów Filipa Gurłacza i Agnieszki Kaczorowskiej. Wideo przedstawia aktora parodiującego swoją taneczną partnerkę. Na samym początku nagrania widzimy, jak gwiazdor wchodzi do sali treningowej, zadając tancerce zaskakujące pytanie. - A ty już rozgrzana jesteś? Rozgrzana jesteś misiu pysiu kolorowy? - zapytał. W dalszej części Gurłacz zaczyna machać ręką przed twarzą Kaczorowskiej, prosząc ją o skupienie. Z kolejnych ujęć wynikało, że Gurłacz wyśmiewa mordercze treningi. - Ja chcę by tu było ziaaaach! - powiedział stanowczo aktor, naśladując charakterystyczne ruchy i sposób bycia swojej tanecznej partnerki. - Fajna ta góra, ale masz nogi? Masz? To ich używaj - mówił, dogryzając aktorce, co wywołało u niej falę śmiechu. Kaczorowska przyjęła parodię z ogromnym dystansem i nie pozostała dłużna. Chwilę później nastąpiła zamiana ról i to Kaczorowska sparodiowała Gurłacza, pytając o chwilę przerwy od wyczerpujących treningów. Nagranie zostało okraszone żartobliwym podpisem nawiązującym do konwersacji na parkiecie. "Filip udaje Agnieszkę, Agnieszka udaje Filipa - i nie wiemy, kto zrobił to lepiej! Jak uważacie misie pysie kolorowe?" - możemy przeczytać.

"Taniec z gwiazdami". Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska na nagraniu. Fani pokochali ich parodię

Komentarze pod nagraniem Gurłacza i Kaczorowskiej pełne są pozytywnych reakcji. Fani pochwalili duet za poczucie humoru. "Nigdy wcześniej nie widziałam tak wesołej i śmiejącej się Agi. Powodzenia", "Świetnie się zamienili rolami. Najbardziej podobała mi się Filip jako Agnieszka. Uśmiałam się", "Super para. Trzymam za was kciuki", "Kocham was" - pisali rozentuzjazmowani fani pary w komentarzach.