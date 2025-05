Informacja o śmierci Tomasza Jakubiaka poruszyła nie tylko jego fanów, ale również wiele osób z pierwszych stron gazet. Znany kucharz i juror programów kulinarnych TVN odszedł w wieku 41 lat z powodu choroby nowotworowej. Smutną wiadomością jego najbliżsi podzielili się 30 kwietnia w sieci, a wkrótce potem internet zalała fala poruszających pożegnań. W tym również ze strony dziennikarzy i gwiazd stacji, z którą od lat był związany.

Marcin Prokop i Dorota Wellman w poruszających słowach o Tomaszu Jakubiaku. Ich słowa łapią za serce

W czwartek, 1 maja, na widzów "Dzień dobry TVN" czekało inne wydanie programu, niż mogli się spodziewać. Zamiast od lekkich tematów związanych z długim weekendem Dorota Wellman i Marcin Prokop rozpoczęli program od przekazania smutnej wiadomości o śmierci ich kolegi ze stacji - Tomasza Jakubiaka. - Dzisiejszy program miał być pełen radości, ale musimy podzielić się z państwem bolesną wiadomością. Odszedł od nas nasz kolega, przyjaciel dla wielu z nas. Człowiek o sercu tak wielkim, jak zajezdnia autobusowa, gdzie każdy mógł znaleźć miejsce. Człowiek, który toczył heroiczną walkę ze swoją chorobą, dając otuchę i siłę tym, którzy również znaleźli się w podobnej sytuacji - wyznał na antenie Marcin Prokop.

"Dzień dobry TVN". Wyemitowano poruszający materiał o Tomaszu Jakubiaku. Słowa kucharza wzruszają

W trakcie programu śniadaniowego pokazano specjalny materiał wspomnieniowy, który skłonił do refleksji zarówno prowadzących, jak i widzów przed telewizorami. Przypomniano w nim najważniejsze momenty z życia i kariery Tomasza, a także jego osobiste zmagania z chorobą. W trakcie materiału przed kamerą wypowiadał się sam Jakubiak, a słowa kucharza wzruszyły do łez. - Nie wiem, skąd się bierze u mnie ta energia, ta siła. Ale fakt faktem, sam siedząc po nocach, zastanawiam się, skąd jeszcze mam siłę na to, żeby po prostu wstawać i to wszystko robić. Tu siedzi moja motywacja, tam jest druga moja motywacja mała, latająca po ziemi. Przekochane to jak ludzie reagują. Zobaczyłem, jak dużo osób jest ze mną. To jest po prostu niesamowite, co się dzieje. Ile jest ludzi, którzy mnie wspierają. A dzieci już mnie rozłożyły totalnie. Ta energia jest, tylko się zakopałem na chwilę - mogliśmy usłyszeć na antenie.