"Gotowe na wszystko" to serial, który był emitowany w telewizji ABC w latach 2004-2012. Opowiadał historię kobiet z okolic Wisteria Lane w Stanach Zjednoczonych, które próbowały rozwiązać zagadkę śmierci przyjaciółki. W rolach głównych w produkcji występowały: Eva Longoria (Gabrielle), Marcia Cross (Brie), Teri Hatcher (Susan), Nicollette Scheridan (Edie) oraz Felicity Huffman (Lynette). Fani produkcji mają powody do radości.

"Gotowe na wszystko" w nowej wersji. W mediach pojawiły się pierwsze informacje

Jak przekazał portal Deadline, trwają prace nad nowym serialem "Wisteria Lane", czyli rebootu "Gotowych na wszystko". Za scenariusz formatu odpowiada Natalie Chaidez. Twórca i producent oryginalnego serialu Marc Cherry nie bierze udziału w tym projekcie, jednak został poinformowany o szczegółach. Niewykluczone, że w przyszłości zaangażuje się w pracę nad serialem. Portal Deadline opublikował krótki opis produkcji "Wisteria Lane". "Jest opisywana jako zabawna, seksowna, mrocznie komediowa opera mydlana w stylu 'Gotowych na wszystko'. Fabuła została osadzona wśród grupy pięciu bardzo różnych przyjaciół, a czasem nawet wrogów. Wszyscy mieszkają w idealnym, ale także ślepym zaułku, zwanym Wisteria Lane. Na pierwszy rzut oka wszyscy sąsiedzi z Wisteria żyją jak we śnie: piękne domy, wspaniałe rodziny, błyszczące SUV-y na podjeździe. Ale za tymi białymi płotami i uśmiechniętymi postami na Instagramie kryją się niebezpieczne tajemnice" - czytamy na stronie.

Fani komentują nową wersję "Gotowych na wszystko". Lawina komentarzy

Wieść o produkcji zaskoczyła fanów, którzy ruszyli z komentarzami. Nie kryli radości. "No i to jest dobra wiadomość", "Super", "Nie mogę się doczekać", "Świetna informacja" - czytamy na platformie X. Wierni fani serialu nie zapomnieli jednak o ulubionych postaciach z "Gotowych na wszystko" i są ciekawi, czy twórcy uwzględnią ich powrót w reboocie. "Czy mają zamiar przywrócić chociaż jedną postać z oryginału", "Czy Eva Longoria wróci do serialu?" - pytają internauci.