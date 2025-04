Od kilku tygodni widzowie śledzą losy kuracjuszy w siódmej edycji "Sanatorium miłości". Program wywołuje ogromne emocje i po emisji każdego z odcinków jest szeroko komentowany w sieci. Ostatnio uczestnicy rozpoczęli przygotowania do wielkiego balu, który jest zwieńczeniem każdego z sezonów. Już 4 maja TVP1 wyemituje ostatni odcinek show. Jednym z kluczowych elementów finału jest wybór królowej i króla turnusu. Najnowszy zwiastun wiele zdradza.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska na ramówce TVP

"Sanatorium miłości". Już za chwilę finałowy bal. Kto zostanie królową turnusu? Są przecieki

Już od kilku odcinków "Sanatorium miłości" najwięcej emocji wzbudza Anna, która jest najbardziej rozchwytywaną seniorką. Najpierw padł do jej stóp Edmund, ale odesłała go z kwitkiem. Uczestnik został odrzucony podczas spotkania całej grupy i postanowił odejść z programu. Tuż przed wielkim balem uczestniczka otrzymała aż dwa zaproszenia, od Zdzisława i Stanisława. Stwierdziła, że ostatecznego wyboru dokona los. Rywalizację wygrał Stanisław, co zaskoczyło Annę. "Było mi Zdzinia bardzo szkoda" - stwierdziła. W sieci już pojawiła się zapowiedź finałowego odcinka show. Imprezę z uczestnikami poprowadzą Marta Manowska i Łukasz Nowicki. W zwiastunie pokazano fragment ogłoszenia królowej balu, ale nie zdradzono, komu przypadnie ten tytuł. Pojawiły się jednak fragmenty wypowiedzi uczestniczek. "Nie zgadzam się. Niczym się nie wyróżniła, wręcz przeciwnie" - stwierdziła Gosia.

Jest ładna, jest zgrabna, ale za dużo kokietuje

- podsumowała Grażyna. Jak sądzicie, o kim mowa?

"Sanatorium miłości". Zdzisław w ogniu krytyki. "Koledze z pokoju chciał podkraść kobitkę"

W ostatnim odcinku show Zdzisław po raz kolejny dostał kosza od Anny. Odrzucony postanowił, że na bal zaprosi Danusię. Widzowie programu wiedzieli, że to Adamowi zależało na zaproszeniu kuracjuszki na bal i stwierdzili, że Zdzisław zachował się nie w porządku. "Zdzisław od kilku odcinków jest coraz gorszy. Nie wiem, z czego to wynika - z zazdrości, z braku myślenia? Beznadziejnie się zachował w kierunku Adama. Jeszcze byłoby to okej gdyby nie wiedział, że chce zaprosić Danusię, ale wiedział o tym bardzo dobrze. Cieszę się, jak zachowała się Danusia. A Ania bardzo fajnie rozwiązała problem dwóch zaproszeń - los sam zdecydował", "Ale Zdzisław dał dziś popis. Koledze z pokoju chciał podkraść kobitkę, choć wiedział, że Adam będzie ją prosił, w końcu o tym rozmawiali. Słabe" - czytamy w komentarzach.