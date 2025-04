Beata Olga Kowalska dała się poznać jako aktorka. Gwiazda ma na koncie wiele różnych sukcesów. Rozpoznawalność zdobyła w takich hitach, jak "Na Wspólnej" czy "Klan". To jednak nie wszystko. Kowalska wystąpiła też w 14. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Wówczas pokazywała swoje umiejętności na parkiecie z Mieszkiem Masłowskim. Była również prowadzącą programu "Magia nagości". Z czasem zniknęła z anteny. 29 kwietnia 2025 roku Beata Olga skończyła 59 lat. Co u niej słychać?

Beata Olga Kowalska prowadziła "Magię nagości". Później zrobiło się o niej cicho

Program "Magia nagości" wywołał mieszane odczucia wśród widzów. Show w końcu zniknęło z anteny w atmosferze kontrowersji. Beata Olga Kowalska przyznała, że nigdy nie żałowała udziału w tym projekcie. Od samego początku obawiała się jednak hejtu. "Byłam przekonana, że zostanę strasznie zhejtowana. Nawet poszłam do psychiatry, zapytać się, jak mam sobie z tym radzić. A tu zaskoczenie. Oczywiście, że krytyka, bo to program mocno kontrowersyjny - nawet ktoś nazwał mnie 'Panią Kontrowersją', ale jeśli był hejt to głównie na program, a nie na mnie. To było dla mnie duże zaskoczenie" - mówiła w rozmowie z Kozaczkiem. Ostatecznie Kowalska zniknęła z show. Włodarze telewizyjnego formatu zmienili prowadzącą i nie przedłużyli jej umowy. Obecnie Beata Olga jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje życie prywatne i zawodowe, szczególnie teatr. Jej ukochanym jest aktor Jerzy Michalski.

Beata Olga Kowalska poświęciła się dla "Tańca z gwiazdami". Wystąpiła z kontuzją

Beata Olga Kowalska wystąpiła w 14. edycji "Tańca z gwiazdami". Aktorka miała jednak pewne trudności. Po emisji jednego z odcinków prezenterka udzieliła wywiadu, w którym podzieliła się zaskakującą informacją na temat swojej kontuzji. Okazało się, że Beata Olga złamała żebro. Pomimo tego i tak tańczyła wyjątkowo wymagający taniec - tango. Tango Kowalskiej wywołało mnóstwo negatywnych emocji i to nie za sprawą samego tańca, a doboru muzyki. Szczegóły znajdziecie TUTAJ.