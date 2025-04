Małgosia Borysewicz zyskała popularność w programie "Rolnik szuka żony". Uczestniczka jest jedną z tych osób, które dzięki udziałowi w show poznały miłość swojego życia. Rolniczka tworzy związek z Pawłem, który był jednym z jej kandydatów. Zakochani wychowują trójkę dzieci: Rysia, Blankę i Filipa. Małgosia Borysewicz regularnie pokazuje swoje życie w mediach społecznościowych. Ostatnio przeprowadziła fanów przez cały proces remontu kuchni. W końcu mogła pochwalić się efektem końcowym.

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz pochwaliła się kuchnią. To zachwyciło fanów

Małgosia Borysewicz w końcu pokazała fanom wykończoną kuchnię. Spektakularne efekty remontu znalazły się na jej profilu w mediach społecznościowych. W jasnym pomieszczeniu znalazło się miejsce na wszystko. Dominowały białe odcienie wraz ze złotymi akcentami. Główne skrzypce grają jednak blaty. Marmurowe wykończenie w szarym odcieniu zwraca na siebie uwagę. Takiego zdania byli też fani uczestniczki programu "Rolnik szuka żony". "Kuchnia marzeń, przestrzeń, ilość szafek, blaty i te kolory", "Przepiękny blat! No i co ważne, granit się nie rysuje, można stawiać gorące garnki no i nie potrzeba już stolnicy", "Piękny blat i nie tylko blat" - czytamy w komentarzach. Nie każdy był jednak zachwycony. "Za ciężki ten blat do tego koloru kuchni, a piękny" - pisał jeden z internautów. Co sądzicie?

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz niedawno urodziła. Zabrała głos na temat cesarki

4 marca 2025 roku na świat przyszła trzecia pociecha Małgosi Borysewicz. Tuż po porodzie Małgosia wyznała, że syn urodził się przez cesarskie cięcie. Fani pytali ją, jak czuje się po operacji i w końcu zabrała głos w mediach społecznościowych. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" przyznała po dwóch tygodniach, że nie było łatwo. "Gotowałam może z dwa razy (dzięki mojej mamie). Jeśli mam chwilę, ogarniam dom, pranie, prasowanie. Opieka nad trójką dzieci jest pracochłonna, ale dajemy radę, jak kąpiemy się, karmimy itp. Mam wrażenie, że szybciej się męczę, woda ze mnie schodzi, jednak kg powoli, wręcz bardzo powoli" - wyznała na swoim profilu. Szczegóły znajdziecie TUTAJ.