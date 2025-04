Nowe doniesienia o Agacie z "Rolnik szuka żony". Tak romantycznego ujęcia nikt się nie spodziewał

Agata Matuszewska wzięła udział w 11. edycji "Rolnik szuka żony". W trakcie trwania programu zaprosiła na swoje gospodarstwo dwóch kandydatów: Irka i Mirka. Niestety ostatecznie nie udało się jej stworzyć żadnej relacji, ale zyskała za to ogromną sympatię widzów, którzy regularnie śledzą jej losy po zakończeniu show. Spekulowano, że rolniczka zaczęła spotykać się z Sebastianem Laskowskim z 11. edycji programu, ale te plotki szybko zostały rozwiane. "Co nas łączy? Bardzo się wszyscy zżyliśmy. Spotykamy się całą siódemką. A co nas łączy? Na ten moment to przyjaźń i tu postawmy kropkę" - podkreśliła podczas spotkania w programie "Pytanie na śniadanie". Wygląda jednak na to, że w kwestiach romantycznych ostatnio wiele się zmieniło w życiu rolniczki.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

"Rolnik szuka żony". Agata jest zakochana? W końcu wyjawiła, co dzieje się w jej życiu uczuciowym

Agata z programu "Rolnik szuka żony" już jakiś czas temu zasugerowała, że w jej życiu uczuciowym coś się zmieniło. Przewrotnie wykorzystała do tego Prima Aprilis. Kiedy zapytano ją, czy jest w związku, odpowiedziała krótko "prawda" i udostępniła zdjęcie z bukietem czerwonych róż. Z racji na specyfikę tego dnia jej deklarację tak naprawdę trudno było wziąć do końca poważnie. Ostatnio Agata zorganizowała na Instagramie serię pytań i odpowiedzi z fanami. Od razu zapytano ją o to, czy jest z Sebastianem. Wygląda na to, że ostatnie słowa rolniczki nie uciszyły tych plotek. Agata odpowiedziała krótko, że nic ich nie łączy. Kolejny z internautów zapytał o to, czy rolniczka jest aktualnie w jakieś romantycznej relacji i czy udało jej się znaleźć miłość. Jak się okazuje, coś jest na rzeczy, ale Agata nie chciała zdradzać żadnych szczegółów.

Spotykam się z kimś, a co z tego będzie, to się okaże z czasem

- odpowiedziała i dodała zdjęcie z ujęciem dłoni tajemniczego mężczyzny, który wręcza jej bukiet czerwonych róż.

"Rolnik szuka żony". Widzowie czekali na to kilka miesięcy. Ogłoszono nowych uczestników

Jeszcze w listopadzie 2024 roku podczas finału 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" Marta Manowska ogłosiła, że powstanie nowy sezon show. 20 kwietnia zaprezentowano wizytówki kolejnych uczestników programu. Na ten moment widzowie czekali już kilka miesięcy. Kto będzie szukał miłości w nowej edycji show? Więcej przeczytasz tutaj: Kto znajdzie miłość na wsi? Ujawniono uczestników 12. edycji "Rolnik szuka żony"