"Taniec z gwiazdami" nie przestaje wzbudzać emocji w telewidzach. Przypomnijmy, że w niedzielę 27 kwietnia program wrócił na antenę po tygodniowej przerwie ze względu na święta wielkanocne. Tym razem pary miały za zadanie wykazać się umiejętnościami tanecznymi "w klimacie ludowym". Wszystkie duety zatańczyły przy tym dwa razy! Kto poradził sobie w ćwierćfinale najlepiej, a kto był zmuszony pożegnać się z show?

"Taniec z gwiazdami" z ćwierćfinałem! Tak zatańczyły poszczególne pary

Ćwierćfinałowy odcinek show rozpoczęliśmy od występu ludowego zespołu tanecznego. Tuż po nim na parkiecie pojawiła się Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz, który zaprezentowali widowni krakowiaka. Choć oceny jury były mieszane, ostatecznie przeważyły pozytywne oceny tańca tej pary. Duet zgarnął 35 punktów. Następni w kolejności okazali się Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke z ich wykonem walca angielskiego do piosenki "Dwa serduszka". - Jesteście bardzo piękni i silni - stwierdził Tomasz Wygoda, chwaląc parę. Otrzymali od jurorów 37 punktów. Wtem przyszedł czas na Tomasza Wolnego i Darię Sytą oraz skocznego oberka. - Miałam takie wrażenie, jakbym to sobie włączyła na takiej wolnej taśmie... - skomentowała Ewa Kasprzyk. Po usłyszeniu kilku słów krytyki para dostała 29 punktów.



Po przerwie reklamowej na parkiet wkroczyła Blanka oraz Mieszko Masłowski, którzy do popularnej piosenki "My Słowianie" zatańczyli salsę. - Zabrakło tego latynoskiego ruchu - ocenił Rafał Maserak. Iwona Pavlović stwierdziła, że był to najgorszy występ Blanki w programie. Duet otrzymał 32 punkty. Zaraz po nich kujawiaka zaprezentowała Adrianna Borek i Albert Kosiński. Jurorom bardzo spodobał się ich występ. Nikogo nie zdziwił fakt, że para zgarnęła 35 punktów. Po krótkim przerywniku, którym był występ Cleo z jej nową piosenką "Karminowe Usta", przyszedł czas na drugą część prezentacji tańców uczestników.



Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz od krakowiaka przeszli do argentyńskiego tanga, w rytm piosenki "Tabakiera" Kayah. - Uwielbiam was - stwierdziła krótko Ewa Kasprzyk. Za ten występ zostali ocenieni na równe 40 punktów! Zaraz po nich na parkiecie ponownie pojawiła się Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, którzy mieli za zadanie zaprezentować mazura. Choć zdania na temat ich wykonu były podzielone, dostali ostatecznie 38 punktów.

