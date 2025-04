"Mam talent!" zbliża się do wielkiego finału. 16. edycja wkroczyła właśnie w etap półfinałów, które wystartowały 19 kwietnia. Podczas drugiego odcinka na żywo zaprezentowała się kolejna dziesiątka uczestników, którzy powalczyli o finał. Kto podbił serca jury i widzów?

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Prokop zaskoczony nową fuchą Magdy Mołek. "Mam nadzieję, że na tym się nie skończy"

"Mam Talent!". Przykre wieści na samym początku odcinka. Tej uczestniczki zabraknie w drugim półfinale

Już na początku odcinka para prowadzących musiała przekazać przykre informacje. Niestety, w drugim finale zabraknie Wiktorii Kidy, której występ przeniesiono na jeden z kolejnych półfinałów z przyczyn zdrowotnych uczestniczki. "Czekałam na jej występ", "Zdrowia życzę", "Miałam głosować na nią" - pisali widzowie na Facebooku "Mam Talent!".

"Mam Talent!". Tak zaprezentowali się półfinaliści podczas drugiego odcinka live. Nie obyło się bez słów krytyki

Jako pierwszy zaprezentował się Rafał Jaroszewski, który już w odcinku castingowym zwrócił na siebie uwagę niecodziennym talentem do dźwigania ciężarów. - Wgryzłeś się w temat na 100 proc. - ocenił Marcin Prokop. Następnie przyszedł czas na muzyczne wrażenia. Na scenie pojawił się duet Kalina i Maciej Kortas, który przedstawił publiczności i widzom autorski utwór. Pomimo udanego występu i głosu Kaliny, który zachwycił jury, Agnieszka Chylińska miała jedną uwagę. Zwróciła się do uczestniczki, aby pomyślała w końcu o rozpoczęciu solowej kariery. - Czas na wzięcie pełnej odpowiedzialności za to, co robisz - poleciła jej Agnieszka Chylińska. Później swoje umiejętności akrobatyczne pokazała Lena Szpajcher, której występ zakończył się wielkimi brawami i owacjami na stojąco.

Po przerwie reklamowej na scenie oczarowała wszystkich Karolina Gajewska. - Po raz pierwszy w życiu widziałam taki występ. Chciałabym cię zobaczyć jeszcze raz - skwitowała Chylińska. Kto zaprezentował się jako następny? Po tym, jak zaprezentowali się Dark Dance Studio, jurorzy mieli mieszane uczucia. - Stroje macie piękne, gdy stoicie, ale momentami było bardzo odważnie, nie wiem czy na plus w tej sytuacji - oceniła Wieniawa. Niezbyt pozytywną opinią podzieliła się także Chylińska - Wolę występ castingowy - mogliśmy usłyszeć. Dari Diosa za to nie mogła odpędzić się od pochwał jurorów, którzy docenili sięgnięcie po autorski utwór. "Chętnie kupię twoją płytę" - napisał jeden z widzów tuż po występie wokalistki. Zenith Duo wbił jurorów w fotel. Otwarcie przyznali, że chcieliby zobaczyć tę parę w finale. Na scenie wystąpiła także Diana Kwit, która zaimponowała wszystkim zręcznością w jednoczesnym śpiewaniu i wykonywaniu działań matematycznych. Ostatni występ wieczoru należał do zespołu Noise River, którego rockowe dźwięki wpadły w gusta jurorów.

"Mam Talent!". Kto wygrał drugi półfinał?

Po tym, jak zaprezentowali się wszyscy uczestnicy, przyszedł czas na głosowanie. Zanim jednak doszło do ogłoszenia finalistów, na scenie pojawiła się Julia Wieniawa, która przed publicznością wykonała swój najnowszy utwór "Od nowa". Na końcu odcinka dowiedzieliśmy się, kto zdaniem widzów powinien przejść do kolejnego etapu. W szczęśliwej trójce znaleźli się Zenith Duo, Diana Kwit oraz Lena Szpajcher. Ostatecznie drugi półfinał wygrała Diana Kwit, a oprócz niej do finału przeszedł Zenith Duo.