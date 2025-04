Ostatni sezon "Milionerów" emitowany był jesienią ubiegłego roku. Odcinki ukazywały się standardowo do grudnia, jednak zaczęły pojawiać się dopiero w listopadzie. W tym roku z kolei teleturniej nie powrócił na antenę z początkiem wiosennej ramówki. W połowie kwietnia ogłoszono, że odcinki będzie można oglądać od 18 maja, w dodatku o zupełnie nowej porze - w soboty i w niedzielę, zamiast od poniedziałku do czwartku jak dotychczas. Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, będzie to jednocześnie ostatni sezon "Milionerów" w TVN-ie, a przejęcie formatu ma rozważać Polsat.

REKLAMA

Zobacz wideo Szykują się nowości

"Milionerzy" znikają z TVN-u. Powody decyzji są niejasne

O tym, że nowe sezony "Milionerów" stoją pod znakiem zapytania, portal Wirtualnemedia.pl informował już w styczniu tego roku. - O jesieni oraz o tym, co pojawi się w ofercie, będziemy rozmawiać w późniejszym terminie, po prostu jeszcze zbyt wcześnie na te decyzje - komentowali wówczas przedstawiciele stacji w rozmowie z portalem. Przykre doniesienia o przyszłości programu właśnie się potwierdziły. Wirtualnemedia.pl informują, że TVN nie przedłużył licencji na kolejne odcinki "Milionerów". - Podjęliśmy decyzję biznesową, że będzie to ostatnia seria programu - przekazali przedstawiciele biura prasowego TVN Warner Bros. Discovery.

Portalowi nie udało się ustalić jednoznacznie powodów tej decyzji. Jedno ze źródeł twierdzi, iż miała mieć związek z podniesieniem ceny przez licencjonodawcę i została podjęta poza polskim oddziałem Warner Bros. Discovery. Rzekomo miało to być związane z doniesieniami o sprzedaży TVN-u, do którego ostatecznie nie doszło. Wirtualnemedia.pl powołują się również na innego informatora, który donosi z kolei, że decyzja o nieprzedłużeniu licencji miała zapaść w Polsce.

"Milionerzy" przejdą do Polsatu? Nie wiadomo, co z Hubertem Urbańskim

Jak udało się nieoficjalnie ustalić portalowi Wirtualnemedia.pl, przejęciem "Milionerów" ma być zainteresowany Polsat. Stacja rzekomo miała podjąć już pierwsze kroki i rozpocząć poszukiwanie firmy, która miałaby zająć się produkcją odcinków. Ta wiadomość nie jest jednak oficjalnie potwierdzona. Czy w potencjalnej kontynuacji "Milionerów" w innej stacji moglibyśmy nadal oglądać Huberta Urbańskiego? Ta kwestia pozostaje nadal pod znakiem zapytania. Prezenter, który jest wyłącznym gospodarzem formatu od początku jego emisji, odmówił komentarza w sprawie.