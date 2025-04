Już wkrótce odbędzie się finał "Tańca z gwiazdami". Ostatnio fani mogli usłyszeć, że im bliżej końca, tym więcej niespodzianek. Dopiero co produkcja ogłosiła w kolejnym odcinku, że pary po raz pierwszy w historii programu zatańczą polskie tańce narodowe. "(...) Zobaczymy krakowiaka, kujawiaka, mazura, oberka i poloneza. Przygotowania idą pełną parą i są naprawdę trudne, bo tym razem choreografia to wyzwanie nie tylko dla gwiazd, ale i dla tancerzy" - przekazała telewizja Polsat. Później wyszło na jaw, że 27 kwietnia w studiu tanecznego show pojawi się gość specjalny. Chodzi o Cleo. Teraz pojawiła się szokująca wiadomość. Będzie jeszcze jeden juror.

"Taniec z gwiazdami". Nowy juror w programie! Szokujące zmiany przed finałem

Produkcja Polsatu nie zamierza zwalniać tempa. W "Tańcu z gwiazdami" przyszła pora na kolejną niespodziankę. Okazało się, że pojawi się nowy juror. Będzie nim Andrzej Wołosz, znany tancerz i choreograf. Co więcej, mężczyzna jest ekspertem choreografii tańców ludowych. "Dyplomowany instruktor tańca i choreograf specjalizujący się w Polskich Tańcach Regionalnych i Narodowych, który współpracował przy tworzeniu wielu występów i programów dla Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI, prezentowanych na największych scenach w kraju i za granicą" - czytamy na Instagramie. Wołosz obiecał już na wstępie, że nie będzie surowy. "U mnie wszyscy dostaną 10 na 10 za samo podjęcie rękawicy" - podkreślił. Jesteście zaskoczeni?

"Taniec z gwiazdami". Andrzej Wołosz zdradził kulisy nowego odcinka. Opisał przygotowania

Andrzej Wołosz postanowił skomentować zbliżający się odcinek "Tańca z gwiazdami". Tancerz przygotowywał wszystkie cztery pary do najbliższych występów. Postanowił zdradzić, jak wyglądają kulisy. "Przygotowania idą dobrze, każdy chce dać z siebie wszystko. Daria Syta żartowała na Instagramie, że wreszcie komuś udało się wykończyć Filipa i Agnieszkę. "Zamordowałem" ich krakowiakiem. Uważam, że to bardzo dobry wybór dla tej pary. (...) Chcieliśmy też odczarować poloneza. Zatańczą go Blanka i Mieszko. To piękny, elegancki, dumny taniec, a nie pokraczne dreptanie i kiwanie głową, które znamy ze studniówek (...) Nasze narodowe tańce są przestrzenne, tańczy się je z rozmachem. Każdy z nich opowiada inną historię między tancerzami i jest utrzymany w innym charakterze" - ocenił nowy juror.