Adrianna Tyszka zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". To właśnie na planie tego formatu poznała Michała. Ich relacja bardzo szybko się rozwinęła. Zakochani ogłosili zaręczyny w trakcie finału programu. W 2023 roku stanęli na ślubnym kobiercu i chętnie dzielili się w mediach społecznościowych swoim szczęściem. Ostatnia wiadomość przekazana przez Adę nie była jednak optymistyczna. Podjęła ważną decyzję.

"Rolnik szuka żony". Ada postanowiła zniknąć z mediów społecznościowych. Zaskakujący komunikat

Po udziale w programie Ada na bieżąco kontaktowała się ze swoimi obserwatorami. Jej instagramowy profil śledzi obecnie ponad 100 tysięcy użytkowników. Wygląda na to, że będą oni musieli poczekać na nowe publikacje uczestniczki programu "Rolnik szuka żony". 23 kwietnia Ada niespodziewanie ogłosiła na InstaStories, że w najbliższym czasie nie będzie udzielać się w mediach społecznościowych. "Znikam na jakiś czas z Instagrama" - napisała partnerka Michała. Kobieta nie wyjaśniła, co jest powodem jej decyzji. Mamy nadzieję, że uczestniczka szybko wróci do aktywności w sieci i fani nie zdążą za nią zatęsknić. Screen z InstaStories Ady znajdziecie w naszej galerii.

"Rolnik szuka żony". Ada rozprawiła się z plotkami. Chodziło o jej męża

W mediach pojawiały się plotki o rzekomym kryzysie w związku Ady i Michała. W marcu 2025 roku kobieta postanowiła rozwiać wątpliwości i wyjawić, jaka jest rzeczywistość. "Michał ceni sobie prywatność, a ja to akceptuję. Nie chcę go zmuszać, żeby pokazywać się w internecie. Fakt, wystąpiliśmy w programie i to wiąże się z rozpoznawalnością, ale teraz większość naszego życia chcemy zachować dla siebie" - napisała Ada na InstaStories. Uczestniczka formatu "Rolnik szuka żony" uspokoiła obserwatorów. "Możecie byś spokojni! Jesteśmy z Michałem razem, wszystko u nas dobrze. Jesteśmy szczęśliwi, rozwijamy naszą relację, każdego dnia poznajemy się na nowo, odkrywamy w sobie nowe cechy i doceniamy każdy dzień" - dodała Ada na InstaStories.