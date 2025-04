Piotr Hubert Langfort zyskał popularność w dwóch programach Telewizji Polskiej. Uczestnik wystąpił w czwartej edycji "Sanatorium miłości". W randkowym show zdobył nawet koronę Króla Turnusu. Niedługo później fani mogli oglądać go także w "The Voice Senior". Okazało się, że Piotr Hubert Langfort ma wielki talent. Występ bohatera zdecydowanie zachwycił jurorów. Ostatecznie, udało mu się dotrzeć do półfinału. Langfort zaprzyjaźnił się z Elżbietą Czabator z programu "Rolnik szuka żony". Kobieta zabrała głos w sprawie choroby Piotra Huberta.

REKLAMA

Zobacz wideo Manowska o lekcjach z "Sanatorium miłości". "Nie ma rzeczy, które nie przystoją!"

"Sanatorium miłości". Piotr Hubert Langfort może liczyć na wsparcie. Odezwał się do fanów

Piotr Hubert Langfort już kiedyś był chory na raka. Niedawno wyszło na jaw, że mężczyzna znowu zachorował. Informację przekazała jego przyjaciółka, Elżbieta Czabator. Opublikowała na swoim instagramowym profilu post, w którym wszystko wyjaśniła. "Witajcie kochani. Z całą naszą grupą przyjaciół jesteśmy bardzo smutni i zmartwieni, ponieważ nasz przyjaciel Piotr Hubert Langfort ciężko zachorował. Problem jest na tyle poważny, gdyż jest to choroba onkologiczna" - podkreśliła. Temat powrócił tuż po świętach wielkanocnych. Langfort opublikował nagranie z Czabator i zwrócił się do bliskich oraz fanów. -Bardzo dziękuję za odwiedziny. Dziękuję wszystkim, a jest was naprawdę zaskakująco dużo, którzy mnie wspierają. Mam teraz taki trudny czas. Serdecznie dziękuję. Kocham was - powiedział.

"Sanatorium miłości". Piotr Hubert Langfort przeszedł zawał. Tak zwrócił się do widzów

Piotr Hubert Langfort o swoich problemach mówił jeszcze podczas jednego odcinka "Sanatorium miłości". Wówczas wspominał o udarze i jego skutkach. - Miałem przerwę w mówieniu przez chyba dwa lata. Cieszyłem się, jak udało mi się powiedzieć, jak się nazywam. Przekręcam jeszcze litery, sylaby, nawet słowa czasem. Wszystkim udarowcom mówię: Nie poddawajcie się! - wyznał wówczas. Ostatnio, z kolei, Elżbieta Czabator zwróciła się do widzów z prośbą o pomoc. "Zwracamy się do wszystkich fanów i ludzi dobrej woli o pomoc. Może ktoś z państwa przechodził podobny dramat i uzyskał gdzieś ratunek w medycynie niekonwencjonalnej lub zdarzył się jakiś cud. Prosimy państwa o kontakt w wiadomości prywatnej. Prosimy również o modlitwę za zdrowie Piotra, która jest zawsze wielką siłą. Dziękujemy i wierzymy, że razem możemy wszystko" - podkreśliła w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Edmund odszedł z "Sanatorium miłości", Zdzisław dostał kosza. W komentarzach istne piekło