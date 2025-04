10. edycja "You Can Dance. Po prostu tańcz!" zakończyła się 23 kwietnia. Ostatnio odcinek dał fanom dawkę niezapomnianych emocji. O tytuł najlepszego tancerza tej edycji zawalczyli Szymon, Angele, Krystian oraz Ida. Widzowie zdecydowali, kto zasłużył na miano zwycięzcy oraz nagrodę 200 tysięcy złotych. W ścisłym finale między sobą konkurowali Ida i Krystian. Po chwili wszystko było jasne. Najlepszym tancerzem okazał się Krystian! Internauci ocenili tę decyzję w mediach społecznościowych.

"You Can Dance". Szokujące komentarze po ogłoszeniu werdyktu. Co piszą internauci?

Krystian zaprezentował się do utworu Sly Johnson. Tancerz wywołał spore emocje pośród osób obecnych na widowni. Jak się okazało, nie tylko tam. Atmosfera przeniosła się również do mediów społecznościowych. Po wygranej Krystiana głos zabrali internauci. "Zdecydowany zwycięzca, innej opcji być nie mogło! Jego elastyczność i możliwość dostosowywania się do różnych stylów tanecznych, a przy tym wykonywanie roboty perfekcyjnie, jest obłędne. Wielkie gratulacje!", "Zasłużona wygrana, brawo Krystian", "Gratulacje! Mega zdolny chłopak. Super" - czytamy. Komentarze pełne pochwał i podziwu zdecydowanie przeważały na Instagramie. Zgadzacie się z nimi?

"You Can Dance. Po prostu tańcz!". Jak wyglądał ostatni odcinek tanecznego show?

Finał "You Can Dance" rozpoczął występ wszystkich uczestników edycji. Na parkiecie towarzyszyła im Julia Żugaj. Pierwszą finałową parą byli Angele i Jacek Jelonek. Zaprezentowana przez nich choreografia bardzo przypadła do gustu jurorom. - Inspirujesz nas! - powiedziała do tancerki Mery Spolsky. Krystian zatańczył z Izabellą Krzan. Jurorzy go docenili. Szymon tańczył u boku Julii Wieniawy. - To było naprawdę wzruszające, już miałem wycierać łzy - stwierdził Michał Danilczuk. Ida, z kolei, pokazała duet taneczny z Mandaryną. Taniec w egzotycznej scenerii również zebrał same pozytywne słowa. ZOBACZ TEŻ: Margaret zmiażdżyła występ do jej utworu w "You Can Dance". Oliwy do ognia dolał Danilczuk