10. edycja "You Can Dance. Po prostu tańcz!" właśnie się kończy. W wyemitowanym w środę 23 kwietnia odcinku finałowym nie zabrakło skrajnych emocji. O tytuł najlepszego tancerza tego sezonu zawalczyli Szymon, Angele, Krystian oraz Ida. To telewidzowie zdecydowali, kto z nich zasłużył na miano zwycięzcy oraz nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych.

"You Can Dance. Po prostu tańcz!" z finałem 10. edycji. Kto zachwycił widzów?

Finał "YCD" rozpoczął występ wszystkich uczestników edycji, którym na parkiecie towarzyszyła Julia Żugaj. Po mocnym początku odcinka Maciej Dowbor wyjaśnił telewidzom, że to właśnie oni będą odpowiedzialni za ostateczny werdykt, a nie jak dotąd także po części jury. Wtem na parkiecie pojawiła się pierwsza finałowa para - Angele, której towarzyszył wyjątkowo Jacek Jelonek. Zaprezentowana przez nich choreografia bardzo przypadło do gustu komentującym jurorom. - Inspirujesz nas! - powiedziała do tancerki Mery Spolsky. Następny w kolejności był Krystian, którego do ostatniego występu zestawiono z Izabellą Krzan. Umiejętności energetycznego tancerza zostały docenione przez całą czwórkę jury. Tuż po nim na parkiet wkroczył Szymon, który w finałowym występie zaprezentował się wraz z Julią Wieniawą, tańcząc do jej piosenki "Kocham". - To było naprawdę wzruszające, już miałem wycierać łzy - stwierdził Michał Danilczuk. Jako ostatni w pierwszej części finału pokazał się duet taneczny Idy z Mandaryną. Ich taniec w egzotycznej scenerii również zebrał same pozytywne oceny. Po występach wszystkich finalistów przyszedł czas na pierwszą przerwę reklamową.



Po powrocie na antenę Danilczuk ogłosił, że jako pierwszy z finałem żegna się Szymon. - Brawa dla niego, to jest wspaniały tancerz! - powiedział Maciej Dowbor. Do kolejnego etapu przeszedł Krystian, Ida oraz Angele. Jak pierwszy w drugiej części finałowego odcinka zaprezentował się Krystian, któremu miała towarzyszyć koleżanka z programu Ola. Niestety podczas ostatniej próby dziewczyna doznała poważnej kontuzji i musiała zostać zastąpiona. - Jesteś idealnym kandydatem, który może wygrać ten program. Jesteś wszechstronny - stwierdził Danilczuk, oceniając występ tancerza. Tuż za nim na parkiet wkroczyła Ida, której w drugim tańcu towarzyszył chłopak, a także były uczestnik Janek. - Genialne, ja jestem ukontentowany - skomentował ich pokaz Bartosz Porczyk. Jako trzecia w kolejności zaprezentowała się Angele, która do wspólnego występu zaprosiła byłego uczestnika Adama. Jury nie kryło wzruszenia ich tańcem. Po przerwie na kolejny występ wszystkich byłych tancerzy edycji przyszedł czas na eliminację drugiej osoby. Danilczuk przekazał, że w ścisłym finale nie zobaczymy już solówki Angele. - To jest znakomita tancerka! Owacje na stojąco! - powiedział po ogłoszeniu werdyktu Dowbor.

W ścisłym finale zaprezentowała się Ida oraz Krystian. Wiemy, które z nich wygrało "You Can Dance"!

Na pierwszy ogień poszła Ida, której energiczna solówka do piosenki Missy Elliot rozbudziła widzów. Dowbor po raz ostatni zachęcił oglądających do głosowania i od razu przeszliśmy do występu Krytiana. Tancerz zaprezentował się do utworu Sly Johnson i podobnie jak Ida wywołał spore emocje pośród osób obecnych na widowni. Po krótkiej przerwie reklamowej przyszedł czas na najważniejszy werdykt wieczoru. Michał Danilczuk dumnie ogłosił, że zwycięzcą 10. edycji "You Can Dance" został Krystian! Gratulujemy!