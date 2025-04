Tegoroczna edycja "You Can Dance" zbliża się do końca i już w środę 23 kwietnia wieczorem dowiemy się, który z uczestników wygrał 200 tys. zł i zdobył tytuł najlepszego tancerza. O zwycięstwo w programie walczy czwórka finalistów. W finałowym odcinku produkcja przygotowała dla widzów dużą niespodziankę. Uczestnicy show na scenie zaprezentują się w duetach ze znanymi osobami. Do udziału w "You Can Dance" zaproszenie przyjęli Jacek Jelonek, Izabella Krzan, Julia Wieniawa oraz Mandaryna.

"You Can Dance". Gwiazdy na finale tanecznego show

Izabella Krzan tego wieczoru postawiła na czarny total look. Prezenterka wybrała prosty top, który zestawiła z szerokimi spodniami. Stylizacji pazura dodała skórzana kurtka. Całość Krzan postanowiła przełamać jasnymi sneakersami na ozdobnej podeszwie. Mandaryna z kolei wybrała luźną, oversize'ową niebieską koszulę z fantazyjnym wzorem, do której dobrała ciemny pasek. Dolną część stylizacji stanowiła krótka, czarna spódnica i białe, koronkowe rajstopy, które zdecydowanie najbardziej przyciągały wzrok.

Julia Wieniawa z kolei tego wieczoru postawiła na czerwień. Wokalistka wybrała lateksową, podkreślającą figurę sukienkę bez rękawów. Kreacja była zdecydowanie niecodzienna, bo zdobiły ją przymocowane do niej czerwone serca. Wieniawa zestawiła całość z czerwonymi sandałkami na wysokim obcasie. Co ciekawe, dobór kreacji gwiazdy nie był przypadkowy. Julia Wieniawa podczas przymiarek, które zaprezentowała na InstaStories, zdradziła, że serduszka nawiązują do jej piosenki "Kocham", do której zatańczy w duecie na parkiecie "You Can Dance".

"You Can Dance". Co wydarzy się w finałowym odcinku?

Finałowy odcinek "You Can Dance" startuje godzinie 20:55. Zmagania uczestników rozpoczną się właśnie od wspomnianych duetów z gwiazdami. Jacek Jelonek będzie towarzyszył Angele, Izabella Krzan zatańczy z Krystianem, Szymon - z Julią Wieniawą, a Mandaryna na parkiecie dołączy do Idy. Po tych występach z programu odpadnie pierwszy z finalistów. Następnie pozostali wykonają kolejne duety, tym razem z wybranymi przez siebie uczestnikami, którzy wcześniej odpadli z show. Po tych występach z programem pożegna się kolejna osoba. Pozostała dwójka przed wyłonieniem zwycięzcy zaprezentuje się w solówkach.