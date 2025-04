Małgosia Borysewicz zyskała popularność dzięki udziałowi w formacie "Rolnik szuka żony". To właśnie na planie tego programu poznała Pawła. Między uczestnikami od razu zaiskrzyło, dlatego nikogo nie zdziwił fakt, że postanowili kontynuować swoją relację poza kamerami. W 2018 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Doczekali się trójki dzieci - Ryszarda, Blanki oraz Filipa, który przyszedł na świat w marcu. Mimo wielu obowiązków Małgosia nie zapomina o swoich fanach. Jej instagramowy profil obserwuje aż 220 tysięcy użytkowników. Ostatnio zaprezentowała w sieci efekty wizyty w salonie fryzjerskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila z "Rolnika" szczerze o stereotypach. "Boli"

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz pokazała nową fryzurę. "Przyszedł czas na odświeżenie"

Małgosia Borysewicz opublikowała na instagramowym profilu nagranie, na którym pokazała kadry wykonane przed i po wizycie u fryzjera. Uczestniczka formatu "Rolnik szuka żony" postawiła na odświeżenie koloru oraz przycięcie końcówek. Jak sama zauważyła, jest to bardzo subtelna zmiana. Małgosia Borysewicz zwróciła się także do kobiet po porodzie, które planują wielkie metamorfozy. Jej zdaniem warto dobrze przemyśleć taką decyzję. "No cóż, nikt nie mówił, że będzie lekko? Po porodzie chętnie chcemy coś w sobie zmienić, a to długość, a to kolor włosów. Jest pewna rada, zamiast tego idź, kup sobie nową torebkę czy buty, bo z włosami to nie przelewki. A najlepiej wypij szklankę zimnej wody i wstrzymaj się chwilę. U mnie po czterech i pół miesiąca przyszedł czas na odświeżenie. Niezmiennie od czterech lat tak samo" - napisała Małgosia Borysewicz w mediach społecznościowych. Efekt metamorfozy znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

galOtwórz galerię

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz zachwyciła metamorfozą? Internauci są jednogłośni

Pod publikacją Małgosi Borysewicz zaroiło się od komentarzy internautów. Zaczęli wychwalać jej wygląd. "Gosiu, w każdej wersji jesteś śliczna", "Wyglądasz pięknie", "Pięknie i świeżo", "Śliczna kobieta" - czytamy w sekcji komentarzy pod nagraniem uczestniczki formatu "Rolnik szuka żony".