W "Hotelu Paradise" rozpoczął się tydzień finałowy. Nie da się ukryć, że fani coraz bardziej wyczekują ostatniego odcinka. Warto przypomnieć, że dziesiąta odsłona jest prowadzona przez Edytę Zając. Modelka zastępuje Klaudię El Dursi, która obecnie jest w ciąży. Wielki finał odbędzie się już 24 kwietnia. Wcześniej fani dowiedzieli się, kto odpadł tuż przed nim. Widzowie byli załamani.

"Hotel Paradise". Kto odpadł tuż przed finałem?

W 30. odcinku "Hotelu Paradise" wystąpiły cztery pary: Karolina i Adrian, Amanda i Bartek, Agnieszka i Tymek oraz Jagoda i Adam. Duety musiały wykazać się wiedzą o swoich partnerach. Zadania wydawało się bardzo proste. Stawka była jednak niezwykle wysoka. Jedna z par musiała pożegnać się z programem i tym samym wielkim finałem. W końcu stało się jasne, która para musiała odpaść. Tymek i Agnieszka zakończyli przygodę z "Hotelem Paradise". Widzowie bardzo ubolewali nad tym werdyktem. "Szkoda, że odpadła para, która jako jedyna zasłużyła na finał", "Już nie ma komu kibicować", "Mega szkoda" - czytamy na Instagramie.

"Hotel Paradise". Natalia zabrała głos po tym, jak odpadła z programu. Padły mocne słowa

Jedną z osób, które musiały pożegnać się z programem "Hotel Paradise", była Natalia. Ostatnio kobieta odezwała się do fanów w mediach społecznościowych. Skomentowała swoje przeprosiny w stronę Alicji. Wyznała, że bardzo ich żałuje. "Przeprosiłam Alicję zaraz po tym, jak odpadłam. Zrobiłam to szczerze kilka razy, bo uważałam, że te słowa były rzeczywiście za mocne. Jednak teraz myślę, że te przeprosiny były bez sensu" - wyznała. Dlaczego? "Bo liczy się to, jaki ktoś jest w życiu prywatnie i jak się zachowuje po programie. Ma prawo do tego napisać, co myślę, tyle w temacie" - podkreśliła. Natalia wspomniała również o swoim zachowaniu w "Hotelu Paradise". "Często udawałam taką głupią laskę, która non stop się śmieje i wygłupia, ale dużo też mówiłam dobrych, sensownych rzeczy, które nie zostały pokazane. Ja nie mam tego nikomu za złe, bo to tylko TV, a to jak ludzie tym żyją to już inna sprawa" - zdradziła. ZOBACZ TEŻ: Jedna z par "Hotelu Paradise" zdecydowała się na kolejny krok w relacji. Widzowie doszukują się spisku