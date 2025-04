"Taniec z Gwiazdami" postanowił znów podkręcić tempo. Produkcja programu ogłosiła właśnie, że to, co wydarzy się już w następnym odcinku, przejdzie do historii. Wieść zaskoczyła nie tylko widzów, ale i samych uczestników. Czy pozytywnie? Zobaczcie sami.

Kapif Otwórz galerię (7)