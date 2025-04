To oni wystąpią w Opolu! Nie brakuje wielkich powrotów i niespodzianek

TVP powoli odsłania karty dotyczące artystów, którzy wystąpią podczas 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Właśnie ogłoszono, kto wystąpi podczas tegorocznego konkursu "Premier". Nie zabraknie znanych nazwisk i muzycznych powrotów.

REKLAMA

Zobacz wideo Dzięki tej piosence Paulla mogła sobie kupić dom!

To oni zaśpiewają w opolskich "Premierach". Do konkursu powrócą m.in. Markowska i Paulla

Konkurs "Premier" to jeden ze stałych elementów w festiwalowej historii. W przeszłości właśnie ten konkurs wygrywały takie piosenki jak: "Jaka róża, taki cierń" Edyty Geppert, "Wypijmy za błędy" Ryszarda Rynkowskiego, "Bal wszystkich świętych" Budki Suflera, "Baśka" Wilków czy "Sutra" Sistars. Wygrana na festiwalu zamieniała premierową piosenkę w wielki przebój.

Obecnie siła rażenia jest nieco mniejsza, ale udział w konkursie to wciąż prestiż i możliwość pokazania się z nowym repertuarem przed milionową, telewizyjną publicznością. Tegoroczne "Premiery" zaplanowano na 13 czerwca. Teraz wiemy już, że o nagrody powalczą: Patrycja Markowska, Paulla, Pectus, Mateusz Ziółko, Poparzeni Kawą Trzy, Bovska, Dominik Dudek, Sound'n'Grace, Katarzyna Żak oraz zwyciężczyni 15. edycji "The Voice of Poland" Anna Iwanek.

W Opolu wystąpią festiwalowi weterani

Warto zauważyć, że dla większości wykonawców nie będzie to pierwszy raz na opolskim festiwalu i w "Premierach". Patrycja Markowska wygrała w 2007 roku z piosenką "Świat się pomylił", do tej pory największym przeboju w swojej karierze. Mateusz Ziółko wygrał wprawdzie "Debiuty" w 2014 roku, ale w "Premierach" też występował. Do Opola uwielbiają wracać też bracia Szczepanik z grupy Pectus, chociaż jeszcze nigdy nie udało im się zwyciężyć w tym konkursie. Po raz drugi w "Premierach" wystąpi także Paulla, która tym razem zaprezentuje słuchaczom swój autorski utwór "Na Zawsze".

62. KFPP odbędzie się od 12 do 15 czerwca. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że w tegorocznej edycji kultowego festiwalu zaplanowano koncerty z piosenkami Jacka Cygana i Wojciecha Trzcińskiego. Do Opola mają wrócić także artyści hip-hopowi. Nie zabraknie kabaretonu, SuperJedynek i Debiutów.