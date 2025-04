Telewizja wPolsce24 rusza z własnym programem satyrycznym. Pokazali zwiastun

Telewizja wPolsce24 została stworzona w 2017 roku przez braci Karnowskich. Kanał skupia się na programach, w których prezentowane są często skrajnie prawicowe treści. Jakiś czas temu głośno było w mediach o tym, że stacja zmienia swoją ramówkę w odpowiedzi na problemy z oglądalnością. Zmiany te mają być odpowiedzią na rosnącą popularność konkurencji - Telewizji Republika, z którą wPolsce24 ostatnio intensywnie rywalizuje.

Telewizja wPolsce24 startuje z własnym programem satyrycznym. "Rudy i brudy" uderzy w rząd

Telewizja wPolsce24 już w wielkanocny poniedziałek - 21 kwietnia o 21:40 wyemituje pierwszy odcinek satyrycznego serialu "Rudy i brudy". Informacja o produkcji została ogłoszona 19 kwietnia w sobotnim wydaniu programu informacyjnego stacji. Prowadząca Marta Kielczyk zapowiedziała projekt jako odpowiedź na niechęć polityków do bycia obiektami żartów. - Śmiertelnie bała się ich władza w PRL-u. Obecna również nie lubi, jak się z niej śmieją. A my nie ulegamy takim naciskom. Będziemy w krzywym zwierciadle pokazywać polityków w nowym serialu "Rudy i brudy" - wyznała na antenie. Następnie zaprezentowano fragmenty programu w tym parodię posiedzenia rządu, odbywającego się na... murawie. Jedna z postaci mówi po francusku, co sugeruje odniesienie do Rafała Trzaskowskiego. Możemy również zobaczyć, jak do występującej w show osobie inne zwracają się "kierowniku", co ma być nawiązaniem do Donalda Tuska. W innych fragmentach jedna z postaci pytana jest o wojskowe szkolenia i nazywana "Tygrysławem". W serialu pojawia się też scena z osobą postulującą neutralność językową - zachęcającą do używania form "każdy", "każda" i "każdu". Wyszło zabawnie?

Telewizja wPolsce24 ma programy z oglądalnością. Zdecydowano o zmianach w ramówce

Od jakiegoś czasu głośno jest o tym, że wPolsce24 zmaga się z problemami w postaci spadku oglądalności. Okazało się, że wyniki były na tyle kiepskie, że skłoniły władze stacji do podjęcia kilku decyzji dotyczących ramówki. Największą było zakończenie emisji programu "Poranek", w którym pojawiali się m.in. Magdalena Ogórek, Rafał Porzeziński, Małgorzata Opczowska i Jacek Łęski. Jak podają Wirtualne Media, stacja postanowiła ograniczyć koszty i skupić się na politycznych tematach w nowym porannym paśmie, aby skuteczniej rywalizować z innymi stacjami informacyjnymi, w tym Telewizją Republika.