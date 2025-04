"Mam talent!" zmierza ku końcowi. 19 kwietnia rozpoczęły się półfinały 16. edycji show. Już na początku odcinka prowadzący, czyli Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski, przekazali widzom ważną wiadomość. Chodzi o zmianę w głosowaniu. Czegoś takiego do tej pory jeszcze nie było!

"Mam talent!" głosowanie. Wprowadzono zmianę

Do tej pory, by wspierać swoich ulubieńców, trzeba było płacić. Jak się okazało w sobotę, to się zmienia. Prowadzący przekazali bowiem, że od teraz widzowie będą mogli głosować za darmo. Jak to jest możliwe? Fani programu mają do wyboru dwie możliwości. Pierwsza z nich odbywa się online. Trzeba wejść na oficjalną stronę internetową stacji TVN. Druga - to wykorzystanie kodu QR, który wyświetla się na ekranach w trakcie transmisji. Produkcja zaznacza jednak, że można zagłosować tylko raz w trakcie każdego etapu. Jak czytamy na oficjalnej stronie show, "uczestnikami głosowania mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat i za uprzednią zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych przystąpiły do głosowania".

"Mam talent!". Krystian Leśnik w finale!

W odcinku na żywo nie zabrakło emocji. Jako pierwsi wystąpili małżonkowie, którzy tworzą akrobatyczny duet Duo Claudio. "Jak na razie moi faworyci" - zachwycają się internauci na oficjalnym profilu na Instagramie. Później swoje umiejętności taneczne pokazały siostry Justyna i Natalia Migacz. Kacper Dworniczak zachwycił publiczność, w tym Agnieszkę Woźniak-Starak. Kto zaprezentował się jako następny? "Formacja taneczna Slay - SKT Mega Dance udowodniła, że taniec to nie tylko ruch, ale i emocje! Tancerki imponują przygotowaniem fizycznym i zaangażowaniem" - tak opisano ich popisy na oficjalnym profilu na Instagramie. Jurorzy byli zachwyceni tym, co pokazała wokalistka Izabela Ostrzołek i towarzyszący jej muzycy. Na scenie wystąpiła także 17-letnia Oliwia Wrześniowska. "Coś wspaniałego" - zachwycają się widzowie, oraz ALE CIRCUS DANCE COMPANY. Później przyszła pora na faworyta Jana Pirowskiego, czyli 13-letniego Krystiana Leśnika. Uczestnik otrzymał od jurorów "platynowy przycisk", dzięki któremu został pierwszym finalistą 16. edycji. Idol Clan rozpalił publiczność, a także sprawił, że jurorzy pogratulowali sobie wyborów, jakich dokonali w tej edycji. Jako ostatni wystąpił Dawid Świstek ARYMAN.

"Mam talent!". Kto wygrał pierwszy półfinał?

Na końcu odcinka dowiedzieliśmy, kto zdaniem widzów okazał się najlepszy. Ci wskazali grupy Idol Clan oraz Slay. Jako ostatniego w tym odcinku doceniono ARYMANA. - Wszystkim bardzo dziękujemy. (...) To były niesamowite występy - powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak. Kto wygrał odcinek? - Dzisiejszy odcinek wygrywa ARYMAN - przekazali po chwili prowadzący. Jurorzy musieli wybrać, który z zespołów okazał się najlepszy. Marcin Prokop, Julia Wieniawa wskazali inaczej. Decydujący głos należał więc do Agnieszki Chylińskiej. Ta wskazała na Idol Clan.