Filip Gurłacz o tym, co podoba mu się w Kaczorowskiej. To nie uciszy plotek

16. edycja programu "Taniec z gwiazdami" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Na parkiecie występują Filip Gurłacz oraz Agnieszka Kaczorowska, którzy szybko podbili serca publiczności i są faworytami tej edycji. W sieci głośno jest nie tylko o ich popisach w programie, ale także życiu prywatnym. W nowym wywiadzie Filip Gurłacz ujawnił, jaka jest Agnieszka Kaczorowska poza kamerami.

"Taniec z gwiazdami". Filip Gurłacz szczerze o Agnieszce Kaczorowskiej. Przejmuje się hejtem?

Od miesięcy Agnieszka Kaczorowska jest na świeczniku mediów. Wszystko przez głośne rozstanie z Maciejem Pelą oraz plotkach o rzekomym romansie z dźwiękowcem programu "Królowa przetrwania". Oliwy do ognia dolały także gorzkie słowa Antka Smykiewicza na temat współpracy z Kaczorowską w tanecznym programie. Chociaż gwiazda "Klanu" zachowuje kamienną twarz i nie komentuje doniesień, to zdaniem Filipa Gurłacza obecna sytuacja nie jest dla niej łatwa. - Ta cała presja z zewnątrz i informacje, które w nią uderzają. Ona nie ma serca z kamienia. Ma serce jak każdy z nas, jej serce bije i ono potrafi też krwawić. Widziałem więc ją smutną. Widziałem też, że ją to dotyka. Nie byłem jednak świadkiem, żeby przy tym potraktowała kogoś bez szacunku, bez uśmiechu. Jest przy tym wszystkim normalna. To mi bardzo w niej imponuje - powiedział w wywiadzie dla WP Lifestyle.

"Taniec z gwiazdami". Filip Gurłacz wychwalał Agnieszkę Kaczorowską. "Podoba mi się jej..."

W trakcie wywiadu Filip Gurłacz opowiedział o tym, co najbardziej imponuje mu w tanecznej partnerce. - Podziwiam ją za mental, za ten mindset [sposób myślenia - przyp.red.], który sobie wyryła. Już wiem, dlaczego ona jest mistrzynią świata. Agnieszka jest nie do zatrzymania. Nie ma, że boli - ona ma cel. I dąży do niego z takim poświęceniem, że nie ma rzeczy, która mogłaby ją złamać czy odciągnąć od dążenia do tego celu - powiedział. Na tym jednak nie koniec. Gurłacz zauważył, że prywatnie Agnieszka Kaczorowska jest ciepłą osobą. - Podoba mi się jej pogoda ducha i empatia, jej normalność - dodał dla WP Lifestyle.