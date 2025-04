Był gwiazdą "Harry'ego Pottera", a potem sięgnął dna. Mówi o uzależnieniu

Tom Felton szerszą popularność zyskał dzięki roli Draco Malfoya w serii filmów o Harrym Potterze. Aktor po zakończeniu pracy na planie próbował swoich sił w Hollywood. Gwiazdor zagrał m.in. w produkcjach "Geneza planety małp", "Belle", czy "Ophelia". Niestety, pomimo świetnie zapowiadającej się kariery w życiu prywatnym aktora nie układało się najlepiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Harry Potter był świetny we "Władcy Pierścieni", czyli jak bliźniaczo podobni aktorzy mogą się mylić

Tom Felton zaskoczył wyznaniem. Wyjawił, że nadużywał alkoholu

Niewiele osób wie, że już po zakończenia produkcji filmów z serii o Harrym Potterze w prywatnym życiu Toma Feltona rozgrywał się prawdziwy dramat. Aktor na kartach, wydanej pod koniec 2022 roku autobiografii, przyznał, że zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. Felton w książce "Po drugiej stronie różdżki" wyznał, że chociaż początkowo jego kariera w Stanach Zjednoczonych rozwijała się obiecująco, to z czasem wieczory spędzane w barach zaczęły wymykać się spod kontroli. "Od osoby, która nie była szczególnie zainteresowana alkoholem, przeszedłem do regularnego wypijania kilku kufli przed zachodem słońca oraz kieliszka whisky do każdego z nich. Picie zmienia się w zwyczaj, nawet w najlepszych czasach. Kiedy pijesz, aby uciec od rzeczywistości, jest to jeszcze łatwiejsze" - możemy przeczytać w autobiografii. Punktem zwrotnym w życiu Feltona była interwencja bliskich, którzy potajemnie zorganizowali dla niego terapię odwykową. Początkowo aktor nie chciał przyjąć pomocy, jednak z czasem zrozumiał, jak poważny był jego problem. Jak sam przyznał, decyzja o podjęciu leczenia była jedną z najtrudniejszych w jego życiu, ale również najbardziej przełomową.

Tom Felton przyznał się do kradzieży. Ukradł film dla dorosłych

Tom Felton bardzo wcześnie zyskał popularność, co też sprawiło, że młody aktor szybko zetknął się z ciemną stroną sławy i zaczął eksperymentować z używkami. W swojej autobiografii gwiazdor nie ukrywa trudnej przeszłości. Co więcej, otwarcie przyznaje się do swoich problemów. Felton na kartach książki zdradził m.in., że jako dziecko został przyłapany na kradzieży filmu dla dorosłych, a późniejsze sięganie po narkotyki doprowadziło go do konfliktów z prawem.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom LINK.