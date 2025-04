Program "Chłopaki do wzięcia" zadebiutował na antenie Polsatu w 2012 roku. Mogliśmy śledzić perypetie uczestników i ich codzienne rozterki związane z poszukiwaniem partnerek. Ryszard "Szczena" Dąbrowski stał się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci show, a jego miłosne zmagania widzowie śledzili przez kilka sezonów. W piątej odsłonie formatu uczestnik związany był z Mariolą, która ze względu na kolor włosów otrzymała pseudonim "Ruda". Dziś była partnerka "Szczeny" nie przypomina siebie z czasów show.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulla o swojej spektakularnej metamorfozie. "Nie lubiłam na siebie patrzeć"

"Chłopaki do wzięcia". Mariola była ukochaną "Szczeny". Tak dzisiaj wygląda

Zanim Ryszard poznał Joannę, z którą ostatecznie doczekał się syna, uczestnik programu tworzył parę z Mariolą. Kobieta przez wielu rozpoznawalna była dzięki ogniście rudym włosom. Ich drogi się rozeszły. Mariola od czasu do czasu dzieli się nowymi zdjęciami w sieci. Jest również aktywna na TikToku - jak można z niego wywnioskować, jest obecnie w związku. Wielu może się jednak zdziwić, że była partnerka "Szczeny" pozbyła się rudych włosów i jest obecnie brunetką. To jednak nie wszystko. Widzowie z pewnością zapamiętali, że stawiała na krótką fryzurę. Po czasie Mariola zdecydowała się na zapuszczenie naprawdę długich włosów aż do pasa!

"Chłopaki do wzięcia". Joanna wielokrotnie rozstawała się ze "Szczeną". Dziś znowu są razem

Wielu z zapartym tchem śledziło relację Joanny i Ryszarda. Niemal kultowa stała się scena, gdy uczestniczka programu stwierdziła, że jest w ciąży - wszystko przez bolący ją ząb. - Ale okazało się, że teraz jestem w ciąży. I to już jest pewne, bo boli mnie ząb. Jak boli kobietę ząb, to jest kobieta w ciąży i to odczuwa. Ja te bóle to odczuwam. Nie robiłam testów. Nie robię testów, nie ufam testom, bo kłamią - mówiła wówczas. Okazało się, że w ciąży nie była, ale ostatecznie Joanna faktycznie doczekała się ze "Szczeną" syna. Para przez długi czas się rozstawała, by potem ponownie się związać.