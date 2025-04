Program "Rolnicy. Podlasie" zdobył ogromną sławę wśród widzów. Rolnicze show jest emitowany w telewizji Fokus TV. Opowiada historie uczestników prowadzących swoje gospodarstwa. Niewątpliwie największą popularność zdobyli Andrzej i Gienek z Plutycz. Syn i ojciec tworzą zabawny duet. Mężczyźni niewątpliwie rozbawiają publiczność przed telewizorami. Co więcej, bohaterowie są aktywni w mediach społecznościowych. Założyli nawet kanał na platformie YouTube, który jest obserwowany przez ponad 110 tysięcy użytkowników. Mało kto wie, kim jest Andrzej z zawodu. Prawda wyszła na jaw za sprawą jego ojca.

"Rolnicy. Podlasie". Jakie wykształcenie ma Andrzej z Plutycz? Mało kto się tego spodziewał

Andrzej z Plutycz od wielu lat spełnia się jako rolnik. Nie da się ukryć, że świetnie radzi sobie na gospodarstwie. Co więcej, zajmuje się również zwierzętami. Widzowie od jakiegoś czasu zastanawiali się, czy Andrzej uczęszczał do specjalnej szkoły, aby zdobyć swoje kompetencje. Odpowiedzi na to pytanie udzielił jego ojciec, Gienek. Zdradził, jakim wykształceniem może pochwalić się jego syn. Okazało się, że rolnik zakończył edukację na poziomie szkoły średniej. Miał możliwość kontynuacji nauki, jednak nie chciał tego robić. - Przyjeżdżali na chama go na studia zabrać. Nie chciał i już - powiedział Gienek w rolniczym show.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej często mierzy się z krytyką. Już nie patyczkuje się z hejterami

Nie da się ukryć, że Andrzej i Gienek mają wielu fanów. Niestety, nie brakuje też hejterów, którzy regularnie krytykują ich działalność. Ostatnio niektórzy zarzucali jednemu rolników, że źle wywozi obornik. Andrzej od razu zabrał głos. Nie zamierzał tego dłużej tolerować. - Jestem ciekawy, czy te osoby, co będą pisać komentarze, że tak się nie robi (....) przy oborniku, przyjechałyby tutaj i pokazały klasę, ciekawe, czy wytrzymałyby taką pracę. Pisać, to każdy może, ale niech popracują miesiąc, tak jak ja ten obornik wyrzucam - mówił do hejterów.